Aníbal Pachano ventiló la agresión que Milei y Yuyito no quieren que se sepa: "El boludo"

Aníbal Pachano expuso a Milei y Yuyito González por una situación ocurrida en la puerta del Teatro El Nacional.

Aníbal Pachano es una de las personalidades de la televisión y el espectáculo más reconocidas y viene de brindar declaraciones tras aparecer en el Teatro El Nacional para acompañar a Laurita Fernández, Martín Bossi y Mike Amigorena, protagonistas de la obra La cena de los tontos. El testimonio del director teatral causó revuelo porque reveló la agresión que sufrió en el lugar e involucra a nada menos que Javier Milei y Yuyito González.

En la jornada del lunes 31 de marzo, se llevó adelante una función especial de la obra de teatro La cena de los tontos protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Mike Amigorena en el Teatro El Nacional. Allí estuvieron varias personalidades de la farándula, entre ellas, Aníbal Pachano, quien se detuvo a hablar con la prensa luego de ver el espectáculo. "Muy linda, divertida, son todos buenos actores, eso también ayuda mucho a una comedia que es divertida", expresó en primera instancia en diálogo con el programa Puro Show por El Trece.

Aníbal Pachano fue a ver la función especial de la obra de teatro "La cena de los tontos"

En ese momento, el notero le preguntó qué había pasado en el ingreso al teatro y Pachano dijo que lo agredió una persona de seguridad. "Ah, sí, un custodio, me empujó. Fue el custodio de Yuyito. Ella no tienen nada que ver, el boludo es el custodio que se cree más que ella", contó para la sorpresa de muchos sobre este altercado.

En el estudio de Puro Show, Virginia Gallardo, una de las panelistas del ciclo, agregó más información en torno a la seguridad que tuvo Yuyito González en el Teatro El Nacional. "Lo que me dicen es que había cuatro custodios: dos adentro y dos afuera. Uno de ellos sentado detrás de ella en el momento del espectáculo", indicó. "Son custodios presidenciales de acá a la China", agregó Pampito, conductor del programa, en torno a la decisión de Javier Milei con su pareja que generó polémica. "Lo que faltaba, que le paguemos 4 custodios a ésta mujer", lanzó una usuaria de Instagram que comentó en video publicado en las redes de El Trece.

Yuyito González contó la verdad sobre el grito a Javier Milei en Estados Unidos

Este fin de semana se vivió un incómodo momento durante una charla del presidente Javier Milei en Estados Unidos cuando una mujer le gritó "¡I love you!" y el contestó "me too" pero no se trataba de su novia Amalia "Yuyito" González. Tras el hecho la "primera dama" salió a aclarar lo sucedido. La ex vedette y conductora brindó una nota a Mañanísima (El Trece) desde el país norteamericano y explicó que el mandatario le pidió "perdón" por lo que pasó.

"Resultó ser muy gracioso el tema de la confusión. La cuestión es que estoy en medio de esa convención, de ese hotel gigantesco, con la seguridad que había. El presidente aparece para dar su charla, que fue extraordinaria, y lo aman. Es una euforia cada vez que entra a algún lado, es impresionante. Acá en Estados Unidos lo aman. Todo el tiempo me tocan y me piden fotos por ser la novia, vaya donde vaya", relató Yuyito González.

Respecto del grito al presidente, agregó: "Cuestión que una señora del público le grita ‘¡I love you!’ y él, que estaba en medio de su discurso, le dice a esta persona, que no se identificó, ‘Me too’. Pero él después reflexiona, me pareció muy tierno, es muy amoroso, y dice ‘claro, está mi novia a mi costado’ y por eso pone las manos para el costado como diciendo ‘perdón, amor’ por decirle ‘te amo’ a una mujer".

"Se generó tanta confusión, que quedó todo con una ridiculez y una desubicación que yo jamás en la vida hubiera interrumpido al presidente de La Nación para decirle ‘te amo’ en semejante convención, en la que estaba Donald Trump. Entonces le explica a la gente que yo soy la novia y pide perdón”, sumó Yuyito González en torno a las repercusiones del hecho.