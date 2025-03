La esposa de Cormillot habló del video que compromete a su marido: "Es lo que se ve"

Por qué Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini estuvieron en el ojo de la tormenta del ambiente de la televisión.

Alberto Cormillot es una de las personalidades de la televisión más reconocidas por haberse involucrado en temas de salud del cuerpo humano, ya que es médico nutricionista. Sin embargo, lo que resonó en los últimos días fue una situación que nada tiene que ver con su labor en la pantalla chica ni como profesional de la salud, ya que se filtró un video que lo compromete a él y a su familia, por lo que su esposa Estefanía Pasquini rompió el silencio.

En LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV, filtraron conversaciones privadas de Whatsapp por parte de Reneé Cormillot, la hija de Alberto, quien se equivocó y envió por error una interna familiar a un grupo de costura. "Decidimos dejar de insistir con mi hermano después de que nos gritó, increpó y amenazó. Si mi papá no puede dominarla, decidimos ignorarlos. La suegra de mi hermano quedó re triste por cinco minutos. Hasta me dio pena mi papá sentado solo como loco malo, y todos los otros adultos juntos pasándola bien", había escrito.

Tanto Alberto Cormillot como Estefanía Pasquini son médicos nutricionistas.

No solo eso, sino que el mensaje fue acompañado de un video de septiembre de 2024 donde todos los hermanos estaban en la clínica Cormillot, donde también trabaja Pasquini, y se puede observar una discusión elevada de tono. "Nos increpa por los pasillos de nuestra clínica, que es nuestro segundo hogar", decía también el mensaje de Reneé, dejando en claro la mala relación que tienen los hijos del nutricionista con su esposa.

Es por eso que Pasquini rompió el silencio y dialogó en el ciclo A La Tarde para hablar de lo sucedido. "Claramente, ni le grito ni nada a nadie, pero si ella lo sintió así, qué sé yo...", dijo en primera instancia. "Es como a mi hijo, cuando le digo ‘Emilio, no hagas eso. Emilio, no se puede hacer eso porque te podés golpear, porque puede pasar esto. No hagas eso’. O sea, llega un momento que si no te da pelota, nada. Es eso el video. Es una hinchada de huevos que le contesté mal, obvio. Le contesté mal a Reneé, sí. Eso es lo que se ve en el video", concluyó la nutricionista de 39 años, quien no dudó en afirmar que no se lleva bien con los hijos de su esposo.

La declaración de Estefanía Pasquini que dejó atónito a Alberto Cormillot: "No te cases"

Estefanía Pasquini suele mostrar a diario en sus redes sociales detalles de su vida personal y profesional. Precisamente, hace algunas reflexiones de la vida en pareja y sobre la maternidad que genera mucha interacción con sus seguidores. Sin embargo, recientemente hizo una confesión que generó gran controversia, sobre todo a Alberto Cormillot, su esposo.

Con motivo de San Valentín la famosa nutricionista editó un video mostrando sus momentos favoritos junto a su esposo y papá de su hijo, Emilio. Pero el texto con el que acompañó la publicación llamó mucho la atención, ya que hizo énfasis en la idea de "no casarse". Cabe recordar que Pasquini y Cormillot llevan casados desde 2019. "Si tenés pareja y crees que es perfecto, no te cases. Si crees que no hay nadie como el, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podes amarlo más de lo que ya lo haces, no te cases", empezó. Luego, fue contundente: "Si estas enamorado, no te cases".

Sin embargo, luego de esta introducción, Pasquini explicó el motivo de esta postura: "Hacelo recién, cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario. Cuando entiendas que no es un trofeo, sino un regalo que hay que cuidar". Así, siguió: "Cuando acepten su pasado sin juzgar y el futuro sea una oportunidad de hacerlo feliz. Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin el, pero aun así lo elegís para todos los días".

Finalmente, reflexionó: "Porque el amor es humilde, amable, comprensivo, no es presumido, egoísta, ni rencoroso, el amor así, jamás pasará". Por último, se dirigió directamente a su esposo de 86 años: "Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme éste amor tan lindo y lo mas hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida, te amo".