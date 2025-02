Cormillot enmudeció a Mario Massaccesi con la verdad de la dieta anti pedos: "Se te hincha".

Días atrás, la abogada y panelista Alejandra Maglietti reveló cuál es su dieta anti flatulencias en una entrevista con Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta (El Trece) y provocó muchas búsquedas sobre los secretos para seguir el plan alimenticio recomendado. Y en las últimas horas fue el doctor Alberto Cormillot quien reveló una verdad sobre esta popular dieta, dejando sin palabras a Mario Massaccesi.

Todo empezó en Cuestión de Peso, cuando Massaccesi hizo alusión a la dieta que mencionó Alejandra Maglietti y Cormillot explicó: “Meteorismo es cuando se te hincha la panza y flatulencia es cuando expelés los gases, a veces de forma ruidosa y otras no, a veces más olorosos y otras no. Entonces se ha encontrado que había una dieta que se utilizaba para gente con intestino irritable. Y ahora hay como una tendencia al diagnóstico del síndrome de infección microbiana, al tener un exceso de microbios en el intestino. Algunos gastroenterólogos opinan que sí hay un aumento y otros opinan no, que es una sensación que tiene la gente. Pero, de todos modos, hay muchas personas que mejoran con esta dieta”.

“Tiene cuatro elementos, que son hidratos de carbono que, cuando se digieren, producen muchos gases. Entonces uno prueba si con esto mejora, hay como dos o tres etapas. Lo importante es ir probando. Hay todo un grupo que se llama oligosacáridos, que es todo lo que son granos, la cebolla, los espárragos y los derivados de trigo y las legumbres”, agregó Cormillot. “Este es el grupo de los disacáridos, cuya principal fuente son los lácteos, la leche, el queso, la ricota, la manteca. Después viene otro grupo que son los morosacáridos, donde están distintas frutas, ya sea en forma cruda o en forma de licuados. Y después están los polioles fermentables, que también están en algunas frutas y verduras, pero están en los chicles sin azúcar, que son muy buenos para las caries, pero no lo son para este tema”, cerró.

La explicación de Cormillot sobre la dieta anti flatulencias que hace Alejandra Maglietti.

Qué dijo Alejandra Maglietti sobre su dieta anti flatulencias

La panelista Alejandra Maglietti habló de la dieta especial que hizo luego de que el conductor le hiciera una polémica pregunta al hueso: "¿Es verdad que hiciste una vez una dieta anti flatulencias?”. Ante esta consulta, Maglietti se mostró un tanto incómoda, pero rápidamente se liberó de los tabúes y contó con detalles cuál era la particular situación que enfrentaba.

"No podemos arrancar así. Es que no la hice una vez, la hago toda la vida", empezó por decir la panelista de Bendita TV. En este marco, sumó: "En un momento estaba un poco incómoda con una situación que estaba pasando, imagínensela, fui al médico y me recomendó una dieta libre de FODMAPs". Este tipo de dieta suelen dársela a personas que tienen SIBO o celiaquía, ya que les restringe varios alimentos que le generan un esfuerzo extra del cuerpo ya que son más difíciles de digerir.

Así, declaró los beneficios que notó a partir de esta decisión nutricional: "Hace años que no me tiro un gas. Ese problema desapareció de mi vida, ya no es un problema para mí. Los alimentos que me hacen mal son, por ejemplo, la cebolla, todo lo que sea fermentado… eso no, ya sé que me va a hacer mal". Finalmente, concluyó: "Pero cada uno tiene que ir viendo, porque no todo le va a hacer mal a todos. Vas viendo cuáles son las que más te irritan el intestino y vas sacando y probando para ver qué te pasa. Vale la pena".