Mario Massaccesi se animó y contó lo que todos imaginan: "Hermoso".

Mario Massaccesi está viviendo un gran momento laboral: el histórico periodista de El Trece se animó a explorar su faceta como conductor en el formato Cuestión de Peso (El Trece) y a mostrar un lado más íntimo y menos estructurado, algo presente en sus publicaciones y reflexiones de redes sociales. Y en las últimas horas, Massaccesi hizo un anuncio emotivo que caló hondo en sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Massaccesi -quien también es coach- compartió una reflexión que interpeló a sus seguidores y que habla sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida en materia de sentimientos. "Ya sabemos donde está la belleza...Hagamos un hermoso día", remarcó el periodista en una publicación que acompañó con una foto de un cuenco vacío, donde el interior es lo que cuenta.

"La verdadera belleza, está en el interior !!!", "Que linda forma de hacernos ver un sentimiento" y "La belleza está en el Alma" fueron algunos de los comentarios de las usuarias emocionadas con las palabras de Massaccesi sobre los sentimientos. El periodista suele hacer reflexiones diarias de este estilo y no rehusa a hablar de su vida sentimental cuando se le consulta. "Estoy soltero y tengo un proyecto de vida de soltería, y siempre me gustó la soltería. Hay gente que no puede creer que no tenga una pareja, les cuesta creer. Ojo que eso no significa que viva en celibato, tengo erotismo y sexo pero no está el proyecto de la parejita, los nenes y los perros", había revelado en una entrevista con El Destape sobre este tema.

Mario Massaccesi comunicó lo que todos pensaban en el día del Orgullo gay

El conductor Mario Massaccesi suele usar sus redes sociales para compartir reflexiones, fotos de sus viajes y salidas y mensajes positivos. Por eso, cuando en los últimos días se pronunció en torno a la Marcha del Orgullo LGBT, obtuvo una reacción de inmediato apoyo.

A través de su cuenta de Instagram, Massaccesi compartió una imagen de archivo de la primera Marcha del Orgullo gay y escribió: "La primera manifestación #gay en democracia. Fue en #noviembre de 1985 y solo marcharon un puñado de hombres con las caras tapadas. Fue en #plazademayo y frente a la #catedral". "Hoy es la 33 #marchadelorgullo y ya no hay caras tapadas... cada un@ en el traje que elige. Derechos conquistados", sumó el periodista que en la actualidad conduce el reality Cuestión de Peso (El Trece).

"Soy un tipo sencillo y no me hago rollo por lo que no vale la pena hacerse el rollo. No entro en los laberintos de suposiciones y de juicios, he logrado liberarme de los juicios propios y de los demás. Soy un tipo abierto (...) La gente necesita encasillarme en la víctima, en un partido político, en una elección sexual y soy más que eso", había declarado Mario Massaccesi en una reciente entrevista mano a mano con El Destape. La 33 Marcha del Orgullo LGBTIQ+ tuvo a 2 millones de personas aproximadamente en las calles reclamando por más derechos para las diversidades.