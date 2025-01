Mario Massaccesi destrozó a Estefanía Pasquini frente a Alberto Cormillot: "Tóxica".

Mario Massaccesi le hizo un desafortunado comentario a Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, mientras estaban en pleno programa de Cuestión de Peso (El Trece). Justo antes de que la participante Vicky llegara a recibir su alta, el reconocido conductor de televisión soltó un comentario en voz alta que habría generado una gran tensión entre el médico y su esposa.

Todo comenzó cuando Massaccesi notó cierto acercamiento entre la concursante y el doctor Cormillot. Lejos de guardarse el pensamiento, lo exteriorizó y la reacción de Estefanía fue inmediata. Si bien se trató de un momento lleno de risas, algunos televidentes percibieron cierta tensión en el estudio.

“Vení que te quiero evitar un quilombo familiar. El doctor se abrazó con Vicky y le quedó maquillaje”, comentó Massaccessi. Ante esto, Estefanía reaccionó contestando: "Pará, ¿sabés que es lo peor de todo esto? Nosotros jodemos continuamente porque somos una pareja y estamos bien".

Acto seguido, Estefi contó una intimidad sobre su relación con Cormillot: “Es que él dice ‘la tóxica’, porque vos me hacés fama de tóxica. Igual, no suele llegar maquillado...”, agrego la nutricionista, entre risas. "Yo te cuido", bromeó el conductor. El clip del momento se viralizó en las redes y generó risas y todo tipo de comentarios.

Mario Massaccesi contó lo que nadie esperaba de Cuestión de Peso: "Nos quedamos en la calle"

Un momento conmovedor se vivió en CDP (Cuestión de Peso), el ciclo conducido por Mario en Canal Trece, cuando Natee, una de las participantes de esta edición que ya recibió el alta, volvió al programa para contar el difícil momento que atraviesa.

Con una sinceridad cruda, la mujer relató que actualmente no tiene un lugar donde vivir. “Fue muy difícil, porque definitivamente nos quedamos en la calle. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo nos quedamos sin casa. Entre las tres hermanas contratamos un abogado. Vendimos nuestra casa y compramos otra, pero no llegamos a terminar de pagarla. Antes de hacerlo, mis padres firmaron un documento en el que, si no entregaban una gran cantidad de dinero en una semana, lo perdían todo”, explicó, visiblemente afectada.

El impacto fue devastador. “Nos quedamos sin nada y terminamos separados. Ahora estoy viviendo en un quincho hasta el 20, pero después no sé dónde voy a estar”, comentó Natee. Mario Massaccesi indagó más sobre lo ocurrido, buscando aclarar la situación.

“Fue una estafa en una transacción inmobiliaria. Perdimos absolutamente todo. Nos fuimos a un alquiler porque el dueño prometió pagarlo hasta que nos entregara la casa. Pero luego, a través del abogado, descubrimos que nunca iba a entregarla. Nos dijeron que el alquiler lo teníamos que pagar nosotros, pero el monto era altísimo”, añadió Natee.

Ante la pregunta de dónde estaban viviendo ahora, Natee describió la dura realidad que enfrenta su familia: “Mi papá y mi mamá están en la casa que era de mi abuela, en un cuartito que usamos como depósito. Mi hermana se fue a lo de una amiga, y yo me quedé en un lugar donde cuidaban a mi gato por unos días. Ahora me quedo en la calle otra vez, pero voy buscando dónde parar”.

Mario preguntó si alguna vez había tenido que vivir en la calle, y la respuesta de Natee fue desgarradora: “Sí, pasé dos noches en la plaza de Morón, cerca del quincho donde me quedaba. Dormí en un banco, con mi almohadita de viaje y un buzo. Dejé la mitad de mis cosas en un depósito en Boedo y las otras en Lanús. Me fui con lo que tenía encima”, relató, dejando al público sin palabras.