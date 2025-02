Cómo cambió el financiamiento para que el Moto GP vuelva a Argentina, tras la ausencia en 2024

Se viene una nueva edición del Gran Premio de Argentina de Moto GP en 2025.

El Moto GP vuelve a la Argentina en el 2025, después de que el gobierno nacional de Javier Milei decidiera cancelar la carrera en el 2024. La máxima categoría del motociclismo mundial regresa al Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, donde seguramente habrá una multitud en las tribunas.

La situación a detallar ahora es cuál fue el cambio en el financiamiento con relación a la temporada anterior para que, en este caso, la reconocida competencia retorne al norte nacional. La famosa carrera se llevará a cabo entre el viernes 14 y el domingo 16 de marzo, en el marco de la segunda fecha del campeonato.

En la temporada anterior, el Gran Premio de Moto GP en Argentina fue suspendido por la "falta de garantías económicas" para la organización, de acuerdo con el argumento oficial de la gestión de Milei. Si bien desde la Federación Internacional de Motociclismo eligieron usar la frase "circunstancias actuales de Argentina" en el comunicado, lo cierto es que una traducción directa a esa afirmación es la falta de apoyo económico del Gobierno nacional a la competencia.

Con respecto a los incumplimientos, según pudo averiguar El Destape, más allá de la falta de apoyo económico, también se sumó la necesidad de logística y planeamiento para llevar adelante el evento teniendo en cuenta las necesidades de una carrera de estas características que, entre otras cosas, incluyen la participación de áreas como la Aduana. De hecho, el principal enojo también pasó por la dificultad de tener un interlocutor con el Gobierno nacional para llevar adelante las charlas que eran claves para el desarrollo del evento. "No había gente con quien hablar, dejaron todo solo...", fue uno de los dichos más recurrentes en charlas que tuvo este medio con diferentes organizadores.

Más allá de la situación deportiva, la suspensión de la fecha en abril tuvo como consecuencia un grave impacto económico. La Cámara empresaria Hotelera y Gastronómica de Termas de Río Hondo, que tenía el 90% la ocupación reservada, sacó un duro comunicado en el cual sostuvo: "La rotunda falta de apoyo económico voluntad política e institucional del Gobierno nacional para la concreción de este evento internacional perjudica la economía en nuestra ciudad y en toda la Región Norte del país, en la generación de fuentes laborales de manera directa e indirecta. La suspensión del evento, que convoca más de 180.000 espectadores, tendrá un severo impacto y daño colaterales inusitados en nuestro sector". Además, indicó: "La cancelación del MOTO GP causará la pérdida de más de 2000 puestos de trabajo en la zona hotelera y gastronómica de Termas de Río Hondo".

Según datos del Inprotur, en 2023, dejó un impacto económico superior a los $5.100 millones de entre hotelería, gastronomía y ocio, y más de 30 mil plazas hoteleras. Vale decir que, en este sentido, en 2023 la prueba fue presenciada por 186.759 mil espectadores, que durante los días de actividad colmaron el circuito.

¿Qué cambió para que el Moto GP corra en Argentina en 2025, tras la ausencia en 2024?

Si bien no hubo un comunicado oficial al respecto todavía, desde la organización aseguraron en off que "aparecieron sponsors privados que hicieron los aportes" que para que vuelva el Gran Premio de Santiago del Estero en Termas de Río Hondo. Sin embargo, no dieron los nombres de las empresas que colocaron su dinero para hacer posible esta competición, además del apoyo económico del gobierno provincial a cargo del peronista Gerardo Zamora.

En este contexto, quien aportó detalles fue Orlando Terranova, el titular de la empresa organizadora local (OSD): "Resolvimos hacer el esfuerzo la gobernación de Santiago del Estero, nuestro grupo empresario OSD y Dorna (organizadora del Mundial, cuyo 86% de las acciones fueron adquiridas por Liberty Media ´dueña´ de la F-1)". Además, destacó "la gravitación deportiva en el mundo, que resultará muy importante hacer el Gran Premio argentino de MotoGP como una forma de paliar la situación económica y social que se ha dado en Termas y la provincia, dadas las graves pérdidas originadas al no realizarlo el año pasado".

Acerca de los motivos de la cancelación en el 2024, "Orly" repasó desde su Mendoza natal: "No tuvimos respuestas, algunas pese a que fueron reiteradas las intenciones de conversar con el nuevo gobierno nacional, para transmitirles las inquietudes y planes de la organización". Y se explayó: "En el grupo continuamos trabajando de la forma que siempre nos ha caracterizado, en silencio y profundamente. No somos de salir a hablar sin tener temas acordados y cerrados, así lo hemos venido haciendo junto a la gobernación de Santiago del Estero. Nosotros no hablamos, trabajamos".

Orly Terranova reveló que el Moto GP podría pasar de Santiago del Estero a Buenos Aires en 2026

Luego comenzaremos a conversar para 2026, en ese caso la prioridad la tendrá Santiago del Estero que nos respaldó desde la primera edición, organizada en conjunto. Si ocurriese que desistiera o no pudiera acompañarnos como hasta ahora, existe la posibilidad que el Gran Premio de Argentina se corra en el Autódromo de Buenos Aires.

Habrá que ver, la situación en Santiago del Estero, como la del país, es durísima. En la provincia la no realización de la carrera en 2024 originó un grave perjuicio, fue monstruoso para la provincia; para el sector del turismo, hoteles, comercios, etc. Hacerla el año que viene, será de alguna manera un paliativo para la grave situación que como en todo el país, en Santiago también se vive.

Una vez concluída la fecha de 2025, nos sentaremos a conversar nuevamente con Carmelo Ezpeleta (de prolongada trayectoria como conductor de Dorna). La opción es seguir en Termas pero bueno, habrá que ver. Termas seguirá siendo factible, y a su vez la alternativa de correr en Buenos Aires también. Sería correr en el Autódromo de Buenos Aires; algunos contactos ante esa eventualidad hemos tenido.

Los precios de las entradas para ver al Moto GP en Argentina en el 2025

Zona VIP : GP Hospitality Club a $2.030.000 y Tribuna Boxes a $780.000.

: GP Hospitality Club a $2.030.000 y Tribuna Boxes a $780.000. Zona Premium : Tribuna Valentino Rossi, Tribuna Marc Márquez, Tribuna Premium 1 y Tribuna Premium 2 a $315.000.

: Tribuna Valentino Rossi, Tribuna Marc Márquez, Tribuna Premium 1 y Tribuna Premium 2 a $315.000. Zona Velocidad : Grada fin de recta y Grada curva 6 a $199.500.

: Grada fin de recta y Grada curva 6 a $199.500. Zona Panorámica : Campo “incluye talud panorámico” a $47.500.

: Campo “incluye talud panorámico” a $47.500. Zona de Desenlace : Grada curva 8, 9 y 10, Grada Oro y Grada curva final a $199.500.

: Grada curva 8, 9 y 10, Grada Oro y Grada curva final a $199.500. Tribuna Accesible: $47.500.

El calendario del Moto GP en 2025, carrera por carrera

2 de marzo: Tailandia (Buriram).

16 de marzo: Argentina (Termas de Río Hondo).

30 de marzo: Américas (Austin).

13 de abril: Qatar (Lusail).

27 de abril: España (Jeréz).

11 de mayo: Francia (Le Mans).

25 de mayo: Gran Bretaña (Silverstone).

8 de junio: Aragón (Alcañiz).

22 de junio: Italia (Mugello).

29 de junio: Países Bajos (Assen).

13 de julio: Alemania (Sachsenring).

20 de julio: República Checa (Brno).

17 de agosto: Austria (Spielberg).

24 de agosto: Hungría (Balatonfokajár).

7 de septiembre: Catalunya (Barcelona).

14 de septiembre: San Marino (Misano).

28 de septiembre: Japón (Motegi).

5 de octubre: Indonesia (Mandalika).

19 de octubre: Australia (Philip Island).

26 de octubre: Malasia (Sepang).

9 no noviembre: Portugal (Portimão).

16 de noviembre: Valencia (Cheste).

El historial del GP de Argentina en el Moto GP

Marc Márquez (España) con Honda en el 2014. Valentino Rossi (Italia) con Yamaha en el 2015. Marc Márquez (España) con Honda en el 2016. Maverick Viñales (España) con Yamaha en el 2017. Cal Crutchlow (Gran Bretaña) con Honda en el 2018. Marc Márquez (España) con Honda en el 2019. Aleix Espargaró (España) con Aprilia en el 2022. Marco Bezzecchi (Italia) con Ducati en el 2023.

*En el 2020 y el 2021 la carrera fue cancelada por la pandemia de coronavirus, mientras que en el 2024 se canceló por la falta de presupuesto para la organización.