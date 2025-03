La esposa de Cormillot descubrió mensajes hot a su marido y anunció lo peor: "Te vas".

Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, tuvo un fuerte cruce en redes sociales con una mujer que "piropeó" al médico y se hizo viral por su contundente reacción. La furiosa medida de escrache que tomó Pasquini tras el mensaje hot que le escribieron a Cormillot y el descargo que puso en duda la estabilidad de la relación.

Aunque desde el inicio de su relación con Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini debió sortear las críticas por la diferencia de edad con el médico, en redes sociales muestran una aparente tranquilidad de familia junto a su hijo en común, Emilio. Hasta las últimas horas, cuando Pasquini se indignó con una mujer que llamó "Sugar Daddy" a su marido en Instagram. La médica compartió la imagen del comentario en sus historias de la red social y tras etiquetar a la persona en el poste, respondió: “Que gracioso, @lettili cree en dios, su familia, el amor y no se cuanto más”. De esta manera, Estefanía se refirió a la biografía de la mujer que realizó el comentario.

Además, Pasquini señaló: “Pero, viene a romper los (agregó dos emoticones de huevos) a una mina que no le hizo nada. Lettili ¿por qué no te vas a darle amor a tus hijos en lugar de andar boludeando en redes y jodiendo a la gente que ni conoces. Como saben a mi solo me encuentran si se meten con mi familia. Volviendo a Lettili (amé ese nombre)”.

Siguiendo su ola de indignación, Estefanía Pasquini volvió a exponer a la mujer que quiso "levantarse" al doctor Cormillot y sentenció: “Yo puedo ser mi propia amante, no necesito de nadie, trabajo en una clínica donde me encargo de pacientes, en internación y externación, tengo pacientes privados, trabajo en la tele, estoy armando próximamente cursos y también en una fundación. ¿Vos qué haces? Mientras criticás te vas pintando las uñas o ¿Si haces dos cosas al mismo tiempo corres riesgo de manchar el celular? Bueno. Es raro que me cansen, pero cuando paso, expulso algunas cositas qué pienso y siento y a seguir”.

Mario Massaccesi destrozó a Estefanía Pasquini frente a Alberto Cormillot: "Tóxica"

Mario Massaccesi le hizo un desafortunado comentario a Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, mientras estaban en pleno programa de Cuestión de Peso (El Trece). Justo antes de que la participante Vicky llegara a recibir su alta, el reconocido conductor de televisión soltó un comentario en voz alta que habría generado una gran tensión entre el médico y su esposa.

Todo comenzó cuando Massaccesi notó cierto acercamiento entre la concursante y el doctor Cormillot. Lejos de guardarse el pensamiento, lo exteriorizó y la reacción de Estefanía fue inmediata. Si bien se trató de un momento lleno de risas, algunos televidentes percibieron cierta tensión en el estudio.

“Vení que te quiero evitar un quilombo familiar. El doctor se abrazó con Vicky y le quedó maquillaje”, comentó Massaccessi. Ante esto, Estefanía reaccionó contestando: "Pará, ¿sabés que es lo peor de todo esto? Nosotros jodemos continuamente porque somos una pareja y estamos bien".

Acto seguido, Estefi contó una intimidad sobre su relación con Cormillot: “Es que él dice ‘la tóxica’, porque vos me hacés fama de tóxica. Igual, no suele llegar maquillado...”, agrego la nutricionista, entre risas. "Yo te cuido", bromeó el conductor. El clip del momento se viralizó en las redes y generó risas y todo tipo de comentarios.