La declaración de Estefanía Pasquini que dejó atónito a Alberto Cormillot: "No te cases"

La declaración de Estefanía Pasquini que dejó atónito a Cormillot: "No te cases".

Estefanía Pasquini suele mostrar a diario en sus redes sociales detalles de su vida personal y profesional. Precisamente, hace algunas reflexiones de la vida en pareja y sobre la maternidad que genera mucha interacción con sus seguidores. Sin embargo, recientemente hizo una confesión que generó gran controversia, sobre todo a Alberto Cormillot, su esposo.

Con motivo de San Valentín la famosa nutricionista editó un video mostrando sus momentos favoritos junto a su esposo y papá de su hijo, Emilio. Pero el texto con el que acompañó la publicación llamó mucho la atención, ya que hizo énfasis en la idea de "no casarse". Cabe recordar que Pasquini y Cormillot llevan casados desde 2019. "Si tenés pareja y crees que es perfecto, no te cases. Si crees que no hay nadie como el, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podes amarlo más de lo que ya lo haces, no te cases", empezó. Luego, fue contundente: "Si estas enamorado, no te cases".

Sin embargo, luego de esta introducción, Pasquini explicó el motivo de esta postura: "Hacelo recién, cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario. Cuando entiendas que no es un trofeo, sino un regalo que hay que cuidar". Así, siguió: "Cuando acepten su pasado sin juzgar y el futuro sea una oportunidad de hacerlo feliz. Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin el, pero aun así lo elegís para todos los días".

Finalmente, reflexionó: "Porque el amor es humilde, amable, comprensivo, no es presumido, egoísta, ni rencoroso, el amor así, jamás pasará". Por último, se dirigió directamente a su esposo de 86 años: "Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme éste amor tan lindo y lo mas hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida, te amo".

El casamiento de Cormillot y Estefanía Pasquini, en 2019.

Mario Massaccesi destrozó a Estefanía Pasquini frente a Alberto Cormillot: "Tóxica"

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot actualmente comparten su espacio de trabajo en Cuestión de Peso. Y aunque la mayoría de los días son muy alegres, hay veces que las tensiones familiares queda expuesta. Sin ir más lejos, hace algunas semanas Mario Massaccesi le hizo un desafortunado comentario a Estefanía, la esposa de Alberto Cormillot, mientras estaban en pleno programa. Justo antes de que la participante Vicky llegara a recibir su alta, el reconocido conductor de televisión soltó un comentario en voz alta que habría generado una gran tensión entre el médico y su esposa.

Todo comenzó cuando Massaccesi, conductor del ciclo, notó cierto acercamiento entre la concursante y el doctor Cormillot. Lejos de guardarse el pensamiento, lo exteriorizó y la reacción de Estefanía fue inmediata. Si bien se trató de un momento lleno de risas, algunos televidentes percibieron cierta tensión en el estudio.

“Vení que te quiero evitar un quilombo familiar. El doctor se abrazó con Vicky y le quedó maquillaje”, comentó Massaccessi. Ante esto, Estefanía reaccionó contestando: "Pará, ¿sabés que es lo peor de todo esto? Nosotros jodemos continuamente porque somos una pareja y estamos bien".

Acto seguido, Estefi contó una intimidad sobre su relación con Cormillot: “Es que él dice ‘la tóxica’, porque vos me hacés fama de tóxica. Igual, no suele llegar maquillado...”, agrego la nutricionista, entre risas. "Yo te cuido", bromeó el conductor. El clip del momento se viralizó en las redes y generó risas y todo tipo de comentarios.