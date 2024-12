Alberto Cormillot contó detalles de su intimidad con Estefanía Pasquini: "Caño".

Desde que regresó a la televisión diaria como parte del staff de Cuestión de Peso, ciclo emitido por El Trece, Alberto Cormillot se anima a hablar un poco más de su vida privada. Sin ir más lejos, esta vez se refirió a la intimidad con su esposa, Estefanía Pasquini, quien también forma parte del programa, y generó gran sorpresa.

En la emisión de este miércoles del reality, un grupo de participantes fueron a hacer una clase de pole dance, un deporte popularmente relacionado con el ámbito erótico pero que también es ideal para trabajar la fuerza y crear masa muscular. Una vez que los concursantes habían avanzado un poco en la clase, Estefanía Pasquini apareció en el salón y se dispuso a hacer unos trucos.

"¿Ahora nos toca a nosotras?", empezó por decir la nutricionista mientras aparecía en la casa. Mientras Pasquini mostraba sus habilidades, Cormillot acotaba desde el estudio: "Yo sé que había practicado en un momento. Pero le dije ‘practicá un poco acá’, porque no me enteré de que iba a ir. Pero no, no practicó y sabía que tenía...”.

Ante esta declaración, Sergio Verón chicaneó a su compañero: "¿Y hay caños en tu habitación, Alberto?”. A lo que rápidamente Pasquini contestó desde el móvil con picardía: “Tenemos todos los caños de donde nos agarramos para no caernos. Son pasamanos”.

La esposa de Alberto Cormillot confirmó lo peor: "Me hacían sentir gorda"

Estefanía Pasquini, la esposa del médico Alberto Cormillot y miembro del equipo de profesionales de Cuestión de Peso (El Trece), rompió el silencio y se animó a contar una dura revelación sobre su pasado y lo que vivió hasta que puedo "hacer un cambio" en su estilo de vida. "Yo perdí mucho", confirmó la nutricionista en sus redes sociales.

A través de un video en sus redes sociales Estefanía Pasquini publicó una reflexión sobre los tratamientos para bajar de peso y abrió su corazón al contar detalles íntimos de su pasado: "Realmente hay q hacer un 'click' para hacer un tratamiento? Nooooo definitivamente, hay personas que les pesa más estar como están que hacer el esfuerzo por el cambio. Hay otras que dicen para q voy a hacer algo, esto ya no tiene solución no puedo conmigo.... Pero al ver a alguien sufrir empiezan por esa persona y hacen.... En el hacer se dan cta qué pueden y ahí van viendo lo que van ganando con ese cambio, se entusiasman y empiezan a hacerlo por ellos.... (sic)".

"Yo perdí mucho, perdí novio, perdí amigos, perdí salidas, no paraba de perder, no quería comer inventaba cosas, luego los tacones me hacían sentir un fracaso y gorda y menos quería salir......Termine en un tratamiento que no lo quería hacer, no me importaba nada porque más no podía perder.... Cuando empecé a estar mejor todo cambió, empecé a recuperar amigos, salidas, risas, buenos momentos y cada día quería estar mejor porque estaba teniendo una vida que valía ser vivida....", sumó Estefanía.

Por último, la esposa de Alberto Cormillot y mamá de Emilio Cormillot, señaló: "No busques el momento perfecto o el click, tírate y hacelo.... Un poquito mejor seguro cada día vas a estar, date la posibilidad de confiar q si lo haces muy de a poco, teniéndote paciencia, sin fechas, seguro te vas a sentir mucho mejor que lo que estas Hoy".