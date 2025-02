Compra de Clarín de Telefónica: cuando Milei creía que "los monopolios pueden ser maravillosos"

Hace unos meses, Milei aseguraba que los monopolios "pueden ser maravillosos"

Después de que se anunciara la compra de las operaciones argentinas de Telefónica por parte del Grupo Clarín, el Gobierno difundió un comunicado en el que aseguró que "el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes" para evitar la formación de un monopolio. Sin embargo, hace unos meses, el presidente Javier Milei aseguraba que "los monopolios pueden ser maravillosos".

"Cuando los gobiernos se ponen a regular los monopolios, una de las cosas que hacen es matar la cuasi renta. Cuando matan la cuasi renta, matan el incentivo a la innovación, y cuando matan el incentivo a la innovación, matan el crecimiento económico", aseguró Milei en el discurso que dio en junio de 2024 en el Latam Economic Forum.

En el mismo discurso, el Presidente señaló que "según la teoría económica convencional, los monopolios son malos y hay que regularlos", y continuó: "El único monopolio que es malo es el monopolio que está determinado por la fuerza del Estado. De hecho, la definición original de monopolio es de Lord Cooke, que es la que tomó Adam Smith, y que señala que un monopolio es básicamente una situación en la cual el monarca, el señor feudal, el príncipe, el que ustedes se les ocurra, fijaba qué se podía comprar o no de un determinado producto. Entonces, a alguien le estaba dando un monopolio".

"Lo primero que hay que entender es que los monopolios no son malos. Es más, les diría que los monopolios pueden ser maravillosos si son como consecuencia de que quedó uno", siguió Milei, y profundizó: "Si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están, no con el que está. Porque el que está, está arreglándole problemas a la gente. Salvo que sea arreglado por el gobierno, que eso es otro problema, pero el problema de ahí no es que haya un solo empresario, sino que el problema es que está el Estado".

Ahora Milei está en contra de los monopolios

Minutos después de que comenzara a tomar relevancia en las redes sociales la noticia de la compra de Telefónica, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que sentó una clara postura contra la transacción. "Esta adquisición podria dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaria un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser asi, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo", indicó el comunicado.

El comunicado que difundió la Oficina del Presidente

"El marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de la información y las comunicaciones, y asi como ocurre en otros paises de Occidente,el Gobierno Nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas caracteristicas, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina", expresó el la Oficina del Presidente, que concluyó: "El Gobierno Nacional tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicacón".