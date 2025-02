Un grupo empresario cercano al gobierno, el actor oculto en la pelea de Milei con Clarín por Telefónica

La intervención de Santiago Caputo en la entrevista que pactó Javier Milei con Jonatan Viale después de la estafa de $Libra reactivó la pelea del gobierno con el Grupo Clarín. Después de que TN subiera a Youtube la versión completa del diálogo Milei-Viale, en la que se ve a Caputo adiestrando al presidente, empezó el cruce de acusaciones y el Gobierno tomó la difusión como un golpe del holding de Héctor Magnetto contra la hermandad de los Milei.

La encargada de hacer una interpretación política del “error humano” fue Lilia Lemoine, la vocera histórica de Karina Milei. “Lo cierto es que el Grupo Clarín se quiere quedar con Telefónica y quiere tener un monopolio regulado porque tiene Telecom. Se quieren juntar con el presidente a como dé lugar cuando el presidente no los recibe están haciendo esto. Quieren meterle presión”, dijo Lemoine en LN+ y se quejó de que las cámaras de TN hubieran mostrado hace dos semanas el repudio de los vecinos de Moreno que enfrentó cuando fue a manifestar al distrito después del crimen del delivery Lucas Aguilar.

Telefónica Internacional lleva años en una situación deficitaria y acaba de entrar en un doble proceso, de venta en Hispanoamérica y asociación en Europa. Después de muchos años, el gobierno de Pedro Sánchez decidió desplazar a José María Álvarez-Pallete de Telefónica España y nombrar en su lugar al socialista catalán Marc Murtra. La empresa tiene intenciones de vender sus filiales en Argentina, Perú, Chile y Colombia. El diario madrileño Expansión confirmó en los últimos días que la casa matriz reactivó la venta de su filial argentina y, según La Nación, le otorgó un mandato de venta al banco JP Morgan.

En la danza de candidatos para quedarse con la filial argentina de Telefónica aparecen actores de relieve internacional como el grupo mexicano América Móvil, de Carlos Slim, la francesa Iliad y a Liberty Media, que podría ir asociado con Millicom. Pero además hay grupos locales entre los que se menciona a la rama Werthein que en 2024 se quedó con DirecTV Latin America. En el caso de Slim o Clarín, los especialistas piensan que cualquier operación caería en posición dominante y necesitaría una aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, incluso bajo el gobierno de la extrema derecha desreguladora.

Sin embargo, en el mercado de las telecomunicaciones, se habla de que en realidad detrás de Telefónica está el interés de un grupo muy cercano al gobierno de La Libertad Avanza. Un empresario importante del sector le confió a El Destape que entre los que se quieren quedar con Telefónica Argentina está un holding cercano al presidente y afirmó que los Werthein de DirecTV no tienen los fondos suficientes para comprar una empresa valuada en 1000 millones de dólares. En cambio, afirmó que es otro Werthein, Gerardo, el que aparece conectado con un grupo inversor de mucho poder. El funcionario que entre sus compañías tiene al grupo de medios El Observador acompañará al presidente en su gira por Estados Unidos la semana próxima: está apartado de los negocios familiares y no tendría incidencia directa pero si su hijo Gregorio, que quedó al mando del tema. No es cualquier heredero. De hecho, Milei afirma que conoció al actual canciller por intermedio de su hijo. Los dos estuvieron ya desde la noche del 19 de noviembre de 2023 en las cercanías del presidente, en el Hotel Libertador de Eduardo Elsztain.

De acuerdo a la información que circula en el mundillo de las telcos, junto con Gregorio Werthein existe otro grupo de empresarios amigos, todos de buena llegada a La Libertad Avanza. Rodolfo D’Onofrio, de La Estrella Seguros, Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y la familia Sielecki, dueña de Laboratorios Phoenix. El ex presidente de River acredita una larga relación con el canciller Werthein y estuvo presente con Zulemita Menem el día de su asunción en Casa Rosada, en noviembre pasado. La familia de los laboratorios tiene hoy a uno de sus miembros como parte del gobierno, el embajador en Francia, Ian Sieleccki.

El grupo de inversores ya tuvo distintos emprendimientos conjuntos en los últimos años. De hecho, Mindlin y Sielecki son accionistas centrales de Transportadora de Gas del Sur (TGS), la principal empresa de transporte de gas natural de la Argentina que pretende aprovechar el cuarto de hora de Milei para extender la concesión que vence en 2027 por 20 años más, hasta 2047. Además, con Landmark, la rama Werthein del canciller y los Sielecki se quedaron con parte de los costosos terrenos del predio del Tiro Federal, frente a la cancha de River. Consultados para esta nota, fuentes empresarias cercanas al grupo quedaron en dar una respuesta que no llegó y otros directamente desmintieron el interés por Telefónica. Solo uno de los mencionadas reconoció la posibilidad de hacer una oferta: “Estamos en asamblea, siempre se analizan cosas”, afirmó.

Los que conocen el modus operandi del grupo inversor deslizan que la operación por Telefónica está ligada al trance que atraviesan los hermanos Milei después de quedar involucrados en la estafa de $LIBRA. Si el líder que cautivaba hasta la semana pasada a la alt-right global pierde predicamento en Washington y desde los círculos más influyentes de Estados Unidos deciden bajarle el pulgar, tal vez el interés pueda quedar de lado. Como sea, el gobierno señala a Clarín como el interesado en quedarse por la empresa y en la industria se expande la teoría de que en realidad los futuros dueños pueden ser amigos de los Milei.