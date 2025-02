El presidente de la empresa del escándalo cripto estuvo preso por estafa: la historia de Tom Davis, padre de Hayden, investigado por el FBI

Charles Thomas Davis es una figura clave del escándalo cripto. Padre de Hayden Davis, es el presidente de la empresa Kelsier Ventures, que está detrás de la estafa que se investiga en el caso $Libra. Tom Davis ya había sido investigado por el FBI y estuvo preso en una cárcel federal tiempo atrás en los Estados Unidos por estafa, lo que no levantó sospechas en el gobierno argentino. Estuvo en el Tech Forum, en una ubicación de privilegio aplaudiendo al presidente Javier Milei el año pasado. Su hijo Hayden estuvo reunido con el primer mandatario argentino y tras el escándalo dijo que lo asesoraba.

“Me gustaba esta idea de que el bitcoin es algo que nadie controla y todo este concepto de activos financieros que se pueden transferir muy fácil, eso da soberanía individual a las personas. Por eso entré a ese mundo en ese momento”, dijo Tom Davis en una entrevista que le hicieron sus hijos Hayden y Gideon, ambos también integrantes de Kelsier Ventures, y que se publicó el 26 de marzo de 2022 en un podcast de los Davis. Allí también el jefe del clan Davis hizo referencia a su novia Syndi. Todo indica que se trata de la asistente ejecutiva y única mujer que figura en el equipo de Kelsier que se puede observar de las páginas recuperadas de la empresa, que intentó borrar sus rastros. Su nombre sería Sydni Ginn.

En la entrevista, que se da en un podcast de Hayden y Gideon, queda claro que Tom Davis es quien impulsó el ingreso de la familia en el mundo cripto. Allí Tom relató cómo es que se volcó a ese negocio tras su paso por Dubai. En la presentación del entrevistado, los hijos definieron de esta manera a su padre: “Estamos emocionados de volver con quien consideramos el hombre más interesante del mundo, el Dr. Tom Davis. Además de ser nuestro padre, Tom fuue el director ejecutivo durante 15 años de una organización que ayuda a viudas y huérfanos de todo el mundo. Es el autor de 5 libros. Y es uno de los fundadores de un proyecto blockchain/cripto de energía renovable”. El podcast se llama “Joven, tonto y woke”. En ese momento, a sólo un año de la asunción de Joe Biden, el término woke era mucho más popular que hoy, tras la victoria de Donald Trump y su discurso de extrema derecha que ataca a la “cultura woke”.

Respecto al vínculo del mundo energético con el de las criptomonedas, en noviembre pasado, durante su estadía en la Argentina, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, estuvo en Neuquén. Según el portal Econojournal, estuvo con cinco personas “en búsqueda de explorar oportunidades de negocios en Vaca Muerta, muy probablemente consolidar un negocio petrolero que estaría ligado a la producción de criptomonedas”. El mismo medio precisó que Davis arribó al aeropuerto Presidente Perón en una aeronave Hawker 800XP de matrícula LV-BBG junto al español Arturo Osete Herraiz, quien oficia como su traductor, y los estadounidenses Faisal Hassan Ahmed y Brooks Glenn Heard, “un empresario ligado al presidente Donald Trump. Además, lo acompañaron los argentinos Leandro Martín Aranda y su hermano Marcelo Gastón Aranda”. Hay versiones que ubican a Glenn como pariente de Hayden justamente a través de su padre.

Las fotografías del Tech Forum, realizado el 19 de octubre pasado, muestran en ubicaciones privilegiadas a la familia Davis aplaudiendo a Javier Milei, quien ya fue imputado en la causa judicial que se abrió en Comodoro Py por el escándalo $Libra. Tal como lo precisó el periodista Maximiliano Firtman, especialista en temas tecnológicos, en el evento se puede ver sentados en ubicaciones preferenciales a: Tom Davis, presidente de Kelsier Ventures; sus hijos Hayden (CEO de la empresa) y Gideon (director de Operaciones de la firma); a Julian Peh, CEO de Kip Protocol. Tanto Kelsier como Kip Protocol aparecen detrás del lanzamiento del memecoin $Libra. También figura junto a ellos Bartosz Lipinski, CEO de Cube Exchange y que también fue parte de encuentros en la Casa Rosada.

A pocos metros de los impulsores de $Libra se puede ver a: el vocero presidencial Manuel Adorni; Mauricio Novelli, co-fundador del Tech Forum y trader financiero que tiene una escuela de negocios donde Milei daba clases hasta poco antes de asumir la Presidencia; Manuel Terrones Godoy, un influencer cripto socio de Novelli en el Tech Forum; y Sergio Morales, asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y también socio de Terrones Godoy. Los tres empresarios argentinos mantenían reuniones en la Casa Rosada con Javier y Karina Milei y fueron vinculados a este escándalo. Compartieron reuniones con Hayden Davis, por ejemplo.

Según reveló Alejandro Bercovich en C5N, Davis mandó a confeccionar un contrato para convertirse en el asesor exclusivo del gobierno argentino en materia de tecnología Web3/blockchain. Según Bercovich, se trata de un borrador del contrato, que no llegó a firmarse. Las partes involucradas fueron Kelsier Group Co, es decir, la familia Davis, y tres representantes por “Argentina”. ¿Quiénes eran esos representantes? Novelli, Terrones Godoy y Morales, los hombres detrás de Tech Forum.

Si bien Tom Davis no figura en los ingresos a Casa Rosada, su presencia en el Tech Forum y su rol de chairman de Kelsier Ventures da cuenta del lugar relevante que tiene en toda esta trama. Más aún si se tiene en cuenta que fue el jefe del clan Davis el que incursionó en el mundo cripto.

En el nombre del Padre

La empresa Kelsier Ventures se fundó en 2021 y tiene sede en Delaware, según da cuenta el sitio especializado Chaincatcher. “La empresa se centra en invertir en empresas del sector de servicios financieros”, se precisa sobre esta firma que era absolutamente desconocida para el mundo cripto en la Argentina. “El sitio web de Kelsier Ventures indicó anteriormente que el padre de Hayden Davis, Tom Davis, es el presidente de la empresa”, se añade en la descripción de la firma, que tras el escándalo eliminó gran parte del contenido de su sitio web así como sus integrantes sus perfiles de Linkedin. En las imágenes del sitio de la empresa que pudo recuperar El Destape a través de la página archive.org se observa que Tom Davis figura como Chairman, Hayden como CEO y Gideon como Director Operativo. En total se observan 11 integrantes del equipo.

En los perfiles que se hacen del presidente de Kelsier se resalta que cumplió una condena en prisión por estafa, que tuvo problemas de adicciones, que se volvió pastor, que escribió 5 libros, que operó luego una cadena de restaurantes en la costa Este de los Estados Unidos y que fue durante una expansión comercial a Dubai que se topó con el negocio de las criptomonedas y decidió apostar por una empresa de blockchain. El propio Tom Davis da cuenta de todos estos hechos que el gobierno argentino obvió.

En un perfil de la familia Davis que se realizó el portal Chaincatcher, publicado el 19 de febrero pasado, se narra la historia de vida de Tom Davis. Allí se da cuenta de su infancia problemática y de su adolescencia envuelta en adicciones así como los delitos que cometió y por los que terminó detenido. Algo de lo que el propio Tom Davis da cuenta y se reproduce el sitio The Christian Broadcasting Network (CBN).

“Todo empezó trabajando en una empresa un poco turbia, pero yo ganaba muchísimo dinero a los 17 años. Empezamos a hacer cosas que nunca debimos haber hecho, como falsificar cheques de viaje, asumir identidades y ser alguien que no éramos para poder crear dinero de la nada. Yo bebía tanto que no recordaba lo que había pasado la noche anterior”, contó Tom Davis en un artículo de CBN titulado “Tom Davis: encontrando el corazón paternal de Dios”.

"Mi consumo de drogas se estaba volviendo terrible. Me había desanimado tanto, estaba tan deprimido por mi estilo de vida que decidí suicidarme”, contó Davis. Finalmente el intento de quitarse la vida no prosperó. “Terminé haciendo las maletas, desaparecí y no le dije a nadie a dónde iba y fui a la Escuela Bíblica”. Así comenzó su relación con la religión.

De acuerdo a su relato, cuando creyó que todo había pasado fue detenido: “Pensé que había dejado todo esto atrás y que no me iba a afectar. Terminé yendo a la oficina de mi abogado y me senté con dos oficiales del FBI. Me mostraron las identificaciones falsas que habían encontrado. Me contaron historias sobre cómo me habían estado siguiendo, las cosas que sabían que había hecho. Me senté frente a ellos, estupefacto. Les conté todo lo que había hecho. Les dije cosas que no tenían idea de que había hecho. Les conté toda la situación. Me miraron y dijeron: 'Nunca hemos visto a nadie tan honesto como tú en esto'. Acababa de incriminarme a mí mismo. Acababa de condenarme a 60, 70 años en una penitenciaría federal. Dijeron: '¿Por qué no regresas a la escuela bíblica y te llamaremos para informarte lo que vamos a hacer?”, continuó su relato edulcorado.

Según el jefe del clan Davis luego el FBI lo llamó para comunicarle que le reducirían los cargos “a un solo delito federal” por lo que lo condenaron a un año de cárcel. “Tuve que cumplir condena por lo que había hecho”, dijo en una narración que no queda claro que haya sucedido tal cual la contó Davis. Lo que sí es cierto es que estuvo detenido por estafa.

Cuando fue liberado, Tom Davis se convirtió en pastor de jóvenes, fue director ejecutivo de una organización benéfica, socio de una cadena de restaurantes y escritor.

En su biografía como autor de libros que figura en Amazon, un joven Tom Davis se presenta como “presidente y director ejecutivo de CHILDREN'S HOPECHEST, una organización internacional de defensa de los niños que lleva la esperanza y el amor de Dios a los huérfanos de todo el mundo. Nuestro trabajo se centra en Rusia, Uganda, Etiopía, Suazilandia y Sudáfrica”. Cuenta allí que fue pastor durante diez años y “formador profesional en la formación de líderes para directores ejecutivos de empresas de Fortune 500 y sus equipos ejecutivos”. Al momento de escribir esa biografía cuenta que estaba casado con Emily y tenía 6 hijos, “incluida una hija adoptada de Rusia”. Algunos de esos libros son: Fields of the Fatherless y Confessions of a Good Christian Guy.

En el episodio del podcast mencionado, donde dos de sus hijos, Hayden Davis y Gideon, lo entrevistan, el jefe del clan relató cómo ingresó a la industria de las criptomonedas: cuando quiso expandir su negocio de restaurantes a Medio Oriente y visitó Dubai se topó con un artículo sobre el plan de Dubái de crear el tercer "valle de las criptomonedas" del mundo. Según contó eso lo inspiró. Así se volcó al mundo cripto. Ese recorrido terminó en la creación de Kelsier Ventures al que definió como “un negocio familiar”.

El caso $Libra y el rol de Milei

El fiscal Eduardo Taiano imputó este viernes al presidente Milei y comenzó a investigarlo por el escándalo de $Libra. Ordenó las primeras medidas de pruebas. El interrogante que se abre respecto al fiscal es cómo actuará en este caso. Su hijo Federico fue designado en agosto del año pasado con un cargo en el Poder Ejecutivo. Fue nombrado titular de la “Unidad Bienes Decomisados”, que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se trata de un organismo calificado como “temporario” que está bajo la órbita de la jefatura de gabinete de ministros que comanda Guillermo Francos.

Taiano circunscribió el objeto a investigar: “En concreto, se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”.

El fiscal tomó una serie de medidas para avanzar con la investigación del caso, que explotó el viernes 14 de febrero. Por un lado, pidió informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) y a privados para buscar información sobre la presunta estafa que se realizó con el token $Libra.

El caso que tienen la jueza María Servini y el fiscal Taiano reúne todas las denuncias radicadas en Comodoro Py por el criptoescándalo. Se trata de una decena. Entre ellas se cuentan las presentadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el economista Claudio Lozano –la primera sorteada-; el diputado Itai Hagman con el patrocinio de Juan Grabois; Elisa Carrió con diputados de la Coalición Cívica; el abogado Gregorio Dalbón; el dirigente de la UCR y abogado, Agustín Rombolá; la que hizo la abogada Victoria Donda; entre otras. Los denunciantes le adjudican a Milei distintos tipos de delitos que van desde estafa o defraudación a negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de poder e incumplimiento de deberes.

Lo que se denuncia es que el presidente Milei tuiteó casi al mismo instante en que se lanzaba el token $Libra para darle impulso y había sido parte de una estafa. El posteo presidencial implicó que la cotización del memecoin se disparara. Pasó de valer U$S0,01 a U$S5. Luego esa cotización se desplomó, “debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, por parte de unas pocas wallet addresses”, señaló Taiano. Ese dinero quedó en muy pocas manos, entre las que se encuentran las de Hayden Davis. “Además, esa maniobra habría generado una pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token, luego de la publicación del presidente”, agregó el fiscal. En declaraciones públicas, Davis dijo que era asesor de Milei y que posee 100 millones de dólares que pertenecen a la Argentina.

Ante este cuadro, un interrogante se hace inevitable: Si Milei fue “utilizado” por Davis, como afirman desde el Gobierno, ¿por qué no lo denuncia? Lejos de eso, quien adelantó que denunciará al Presidente es Hayden Davis. Así lo hizo saber su abogada, Yanina Nicoletti, en redes sociales.