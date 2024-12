Llanto en el espectáculo por lo que pidió Aníbal Pachano antes de morir: "Yo quiero"

Aníbal Pachano y el deseo antes de morir que conmovió al espectáculo.

Aníbal Pachano es una de las personalidades más destacadas del mundo de la televisión y el espectáculo por su labor en distintos programas y como director teatral. En las últimas horas, el artista dialogó acerca de los problemas de salud que tuvo que atravesar y realizó una cruda y emotiva revelación sobre el deseo que tiene antes de morir.

En diálogo con Poco Correctos, el programa que conduce Carmen Barbieri a través de El Trece, Aníbal Pachano repasó distintos aspectos de su trayectoria en la televisión y el teatro. Además de hablar de sus trabajos, profundizó respecto a los problemas de salud que atravesó: tiempo atrás, tuvo cáncer de pulmón y luego hizo metástasis en el cerebro.

"Estoy muy bien. me hicieron estudios esta todo bárbaro. Yo me operé hace siete años", comentó sobre el procedimiento que se hizo debido a la enfermedad de cáncer. "Me sacaron un tumor de la parte de atrás, arriba del cerebelo, que me desestabilizaba. Empezó la terapia, funcionó mucho y al año flaqueó. Ahí hicieron un cambio rápido. Lo que pasó fue que uno de los tumores me provocaba algo en el equilibrio, pero en ese entonces no lo podían tocar", agregó.

Como estuvo muy complicado de salud en más de una oportunidad, Pachano decidió exponer el pedido que le hizo a su hija Sofía antes de morir en lo que fue un crudo pero emotivo relato. "Le pido que me traiga un nieto, yo quiero un nieto porque Sofía no conoció ni a mi mamá ni a mi papá", sostuvo el director teatral. "Me llevo bien con Sofi. Ella me reta todo el tiempo y a veces me gusta y a veces no", dijo sobre el vínculo que tienen.

Conmoción por lo que confesó Aníbal Pachano delante de su hija Sofía: "No me quiero ir"

Aníbal Pachano es una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo no solo por su participación en realitys, sino también por sus trabajos como director de teatro. Luego de atravesar algunas complicaciones de salud en estos últimos años, realizó una confesión inesperada en una charla con su hija Sofía que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Aníbal Pachano y Sofía Pachano mantuvieron un encuentro en el ciclo Viva La Familia que tiene Infobae. En el mismo, tenían varias preguntas reveladores sobre la relación padre-hija que tienen y profundizaron sin problemas. "¿En qué momento dijiste 'aguante mi viejo'?", fue una de las preguntas que leyó Aníbal.

"Todo lo laboral, seguir subiéndose arriba de un escenario a pesar de un montón de cosas. Salir de la quimio, irte al Colón. Aguante mi viejo", expresó Sofía. Esta declaración de la actriz hizo reír a su padre, quien aprovechó el momento para hablar de sus complicaciones de salud con una revelación impensada.

"Soy resiliente, soy pesado. No me quiero ir y me quiero quedar todo el tiempo, todo el tiempo...", expresó el exjurado del Bailando dejando entrever que estuvo muy complicado de salud y luchó por quedarse en vida. Luego la charla siguió por otro lado, ya que la siguiente pregunta que hizo Aníbal fue "¿qué te avergüenza de mí?". "Tu carácter. Cuando te ponés muy Pachano... así vehemente. A vos te agarra en cualquier lado", dijo Sofía.