Riquelme destrozó a ESPN en medio del escándalo por los dichos de Gabriel Anello: "Ese canal"

Riquelme destrozó a ESPN en medio del escándalo por los dichos de Anello

Juan Román Riquelme rompió el silencio horas después de recibir fuertes comentarios por parte del periodista Gabriel Anello. En una reciente entrevista con Jorge Rial para C5N, el ídolo y presidente de Boca Juniors opinó sobre las palabras del relator, pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que dejó en plena nota para ESPN sin mencionarlo. Fiel a su estilo, el "Torero" apuntó contra la mencionada señal de Disney.

El mandamás del "Xeneize" hizo referencia al manejo de dicho canal desde que se impuso junto a Jorge Amor Ameal en las elecciones del 2023 contra la fórmula Andrés Ibarra - Mauricio Macri. A su vez, volvió a demostrar su amor por la institución en la que se destacó como futbolista y defendió sus ideales contando los puntos positivos de su gestión. A su vez, el exjugador de la Selección Argentina recordó cuánto les queda por delante y no se guardó nada.

Riquelme destrozó a ESPN

"Ese canal deportivo desde que ganamos las elecciones dejó de ser de deportes. Lo único que hace es atacar a Boca desde 2019. Haber ganado molestó bastante porque no pueden usar al club para hacer política", esbozó Román en diálogo con Rial y luego agregó: "Pueden voltearme en dos años y medio cuando se termine el mandato, pero por ahí saben que no pueden". Por otro lado, Riquelme aseguró que ama al club y destacó que gracias a los hinchas pueden decir que no está privatidazo. "Hace un año presentamos el superávit más alto de la historia y eso demuestra que tan brutos no somos".

Juan Román Riquelme habló sobre su presidencia en Boca en medio de los escandalosos dichos de Gabriel Anello

Lo que dijo Anello sobre Riquelme como presidente de Boca

Con dichos discriminatorios, desubicados, repudiables y vergonzosos, el periodista deportivo aseguró en Radio Mitre que "a los negros se los llama negros; a los marrones, se los llama marrones; y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme...". Incluso, fue más allá todavía: "Mándenme al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo disuelto por decreto por el gobierno de Milei), a la Justicia. El INADI ya no existe más. Yo tengo una cultura de que a los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme, son unos negros ignorantes".

"Yo soy anti Riquelme, no se confundan. No soy anti Boca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo...", disparó Anello. "Al verdulero, al ignorante, al burro", apuntó. Además de insultarlo y llamarlo "gil", "cagón" y "marroncita", por último invitó a pelear al presidente del club Xeneize. "Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos. Y Riquelme, Mansilla 2668 (la dirección de Mitre), a las trompadas en la puerta, no esto de que te mando un abogado. Pero mandame los abogados que vos quieras".

Anello dedicó parte de su mensaje también contra "los camporistas y los kirchneristas" a quienes acusó de "hacer mierda" el país y de que "apretaban a la gente" con el INADI. "A mí no me corren. No soy Martín Arévalo ni Marcelo Nasarala (otros periodistas críticos de Román), no soy los pelotudos con los que ustedes están acostumbrados a tratar", añadió.

Luego de sus insultos, el periodista dijo haber recibido un mensaje del abogado del propio Milei para defenderlo ante posibles acusaciones por sus dichos. "Me acaba de escribir el abogado del Presidente, que me dice 'Gabi, yo te defiendo y nos chupan todos un huevo en fila'. Me lo acaba de poner el abogado del Presidente de la Nación", lanzó con un tono amenazante.