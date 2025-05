Quién es Gabriel Anello, el periodista cargado de polémicas que agravió a Boca y Riquelme.

Gabriel Anello, relator de fútbol y conductor de Radio Mitre, desató un nuevo escándalo mediático luego de lanzar gravísimos comentarios contra Juan Román Riquelme, ídolo y actual presidente del Club Atlético Boca Juniors. En un violento hecho que protagonizó al aire de Radio Mitre, Anello lo llamó “negro, ignorante y verdulero”, y redobló la apuesta a invitarlo a pelear: “Riquelme, Mansilla 2668, a las trompadas en la puerta”.

Durante su programa radial, el periodista sostuvo: “A los negros, se los llama negros, a los marrones, se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes, todo eso es un cúmulo de Riquelme. Mándenme al Inadi, a la Justicia. Yo tengo una cultura que a los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme, son unos negros ignorantes”. Además, enfatizó: “Yo soy antiriquelme, no se confundan. No soy antiBoca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo, al verdulero, al ignorante, al burro”.

¿Quién es Gabriel Anello?

Contador de profesión, Gabriel Anello es un periodista que se abrió paso en los medios a fuerza de escándalos y denuncias mediáticas. Saltó a la fama entre los seguidores del ascenso cuando, en 2008, operó mediáticamente para que Independiente Rivadavia lograra el ascenso, tras denunciar un supuesto arreglo en un partido del Torneo Argentino A.

Gabriel Anello protagoniza una nueva polémica, esta vez contra Riquelme.

Con el tiempo, consiguió un espacio en Radio Mitre y ganó visibilidad gracias a un Martín Fierro que, según su expareja, habría comprado. Hoy, es uno de los comunicadores favoritos del presidente Javier Milei, quien le concede entrevistas frecuentes, al igual que otros funcionarios como el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Violencia de género, antisemitismo y un escándalo con Lavezzi

Más allá del fútbol, Anello ha protagonizado situaciones que generaron fuerte repudio social. En 2009 fue denunciado ante el INADI y la DAIA por el ex árbitro José Barenboim tras publicar en su Facebook la frase: “Hitler debió haber vivido 10 años más para terminar su obra”.

En 2016, Gabriel Anello acusó a Ezequiel "Pocho" Lavezzi de fumar marihuana.

En 2016, acusó falsamente a Ezequiel Lavezzi de consumir marihuana durante una concentración con la Selección Argentina. La reacción del plantel fue inmediata: el capitán Lionel Messi, en conferencia de prensa, anunció que los jugadores no hablarían más con la prensa. Lavezzi inició acciones legales.

Ezequiel "Pocho" Lavezzi denunció a Gabriel Anello por acusarlo de fumar marihuana.

Pero una de las denuncias más graves vino de su expareja, Verónica Caro, quien lo acusó públicamente de violencia de género. “En ese período sufrí todo tipo de agresión -física, psíquica, económica y verbal- y luego de 1 año y ocho meses de haber recibido varios golpes me vi obligada a abandonar el hogar cuando en una discusión muy fuerte me empuja y me tira por las escaleras, provocándome la fisura de mi clavícula”, relató en una carta pública. Además del proceso judicial, organizó un escrache durante la gala de los Martín Fierro bajo el lema #NiUnaMenos.