El relator de fútbol Gabriel Anello insultó y llamó "negro, ignorante y verdulero" al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. También lo invitó a pelear "a las trompadas en la puerta" y dio al aire la dirección de la radio donde se emite su programa para que lo vaya a buscar.

"A los negros, se los llama negros, a los marrones, se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes, todo eso es un cúmulo de Riquelme. Mándenme al Inadi, a la Justicia. Yo tengo una cultura que a los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme, son unos negros ignorantes", disparó Anello durante la emisión en Radio Mitre. Anello es uno de los conductores favoritos de Javier Milei y el presidente le brinda entrevistas al relator de Radio Mitre con mucha frecuencia. Otro de los funcionarios a los que suele reportear todos los sábados en Mitre es al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Durante su exabrupto al aire, el relator argumentó su postura al decir que tiene "una cultura" en la que a "a los ignorantes y los burros" y los que "no van al colegio, como Riquelme" son "unos negros ignorantes".

"Yo soy antiriquelme, no se confundan. No soy antiboca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo, al verdulero, al ignorante, al burro", apuntó Anello.

La invitación a pelear a trompadas

Además de insultarlo y llamarlo "gil", "cagón" y "marroncita", también invitó a pelear al presidente del club xeneize. "Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos. Y Riquelme, Mansilla 2668, a las trompadas en la puerta, no esto de que te mando un abogado, pero mándame los abogados que vos quieras", deslizó.

Anello dedicó parte de su mensaje también contra "los camporistas y los kirchneristas" a quienes acusó de "hacer mierda" el país y que "apretaban a la gente" con el Inadi. "A mi no me corren, no soy Martín Arévalo, ni Marcelo Nasarala, no soy los pelotudos que ustedes están acostumbrados a tratar", añadió.

Luego de sus insultos, el periodista dijo haber recibido un mensaje del abogado del propio presidente Javier Milei para defenderlo ante posibles acusaciones por sus dichos. "Me acaba de escribir el abogado del Presidente, que me dice 'Gabi, yo te defiendo y nos chupan todos un huevo en fila'. Me lo acaba de poner el abogado del Presidente de la Nación", lanzó.

El descargo de Boca

"Estamos evaluando el curso de acción, probablemente acciones penales y civiles", señalaron fuentes de Boca a El Destape. "Comunicado no va a haber, dimos ayer las explicaciones en vivo y en directo. Después, cada afectado seguirá su camino de reclamo para poner a este hombre en su lugar", agregaron.