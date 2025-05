Ganó todo con Riquelme en Boca y ahora lo fulminó: "Perjudica"

Ganó todo con Riquelme en Boca y ahora lo fulminó

Boca Juniors no pasa su mejor momento futbolístico tras el despido de Fernando Gago posterior a la derrota en el Superclásico con River Plate y ahora sumó un problema más. Es que un exfutbolista de la institución que ganó todo con Juan Román Riquelme fulminó al actual presidente del club con un filoso comentario en una entrevista. Con sus palabras culpó definitivamente al ídolo por su manejo como presidente del "Xeneize" y la falta de buenos resultados.

Se trata de José "Pepe" Basualdo, quien en el ciclo Boca de Selección aprovechó para destrozar al mandamás del elenco "Azul y Oro" que este fin de semana buscará quedarse con el primer puesto de la Zona A del Torneo Apertura de la mano de Mariano Herrón. Para eso tendrá que ganarle a Tigre en Victoria y si lo logra tendrán la ventaja de definir de local en las próximas instancias del certamen. Acerca de la cuestión del entrenador, el exfutbolista apuntó directamente contra Román y no lo perdonó.

"Más allá de que diga que no, que contrata a los técnicos y no se mete en la formación yo creo que sí. Que se mete, opina, modifica y eso perjudica. Los técnicos quizás no quieren venir para no intercalar conversaciones de formación o de cómo trabajar un equipo o cómo pedir jugadores con él", esbozó Basualdo en la entrevista y dejó en claro lo que piensa del directivo del "Xeneize". A su vez, dio el ejemplo de lo sucedido con Fernando Gago por el cambio de esquema en el Superclásico: "Le pasó que juega de una manera y después terminó jugando de otra. Si buscas a un técnico es porque tiene cierta manera de trabajar y tenés que dejarlo, nada más".

Mientras los hinchas de Boca Juniors esperan por el próximo DT del equipo tras el despido de Fernando Gago, un experimentado entrenador rompió el silencio y se postuló para hacerse cargo del plantel. Si bien no es uno de los que mayormente sonó tras la salida de "Pintita", sí es muy cercano a Juan Román Riquelme. Por este motivo, aprovechó para dejarle un mensaje contundente al presidente del "Xeneize" en una entrevista reciente.

Se trata de José Néstor Pekerman, estratega de un gran recorrido a nivel selecciones tanto juveniles como mayores que varias veces tuvo a su cargo al ídolo del elenco "Azul y Oro". Por supuesto, no olvida para nada ese vínculo y lo dejó en claro en diálogo con DSports Radio, donde le abrió la puerta al conjunto de La Ribera. Claro que, ahora dependerá del propio directivo concretar un posible arribo del histórico técnico de 75 años que ya habló. "Con Román tengo una muy buena relación y ya pasó en otras oportunidades. Pero él sabe lo que quiere y lo que necesita tanto él como su grupo de trabajo", esbozó el exestratega de las Selecciones de Argentina.