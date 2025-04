El insólito detalle en los pasacalles contra Boca y Riquelme: "Emojis"

En la noche previa a que se conozca el adiós de Fernando Gago como entrenador de Boca, en los alrededores de Boca Predio aparecieron colgados algunos violentos pasacalles, pero que tenían más que ver con lo que decían. No obstante, llamaron mucho la atención y hay suspicacias desde qué lugar provenían.

Los pasacalles aparecieron en la noche anterior a que Boca anunciara la decisión, una confirmación efectuada por Mauricio "Chicho" Serna ante los medios de comunicación. Gago fue señalado como uno de los principales responsables por la actuación del equipo en Núñez, a pesar de que Boca se mantuvo como líder de la Zona A en el Torneo Apertura del fútbol argentino. Las críticas no solo se dirigieron hacia Gago, sino también hacia su cuerpo técnico y los jugadores.

Una de las pancartas colgadas decía: "Jugadores y dirigentes mediocres. No le falten más el respeto a la historia de Boca". Fabricio Coloccini, exdefensor del club y actual miembro del cuerpo técnico de Gago, también recibió fuertes cuestionamientos debido a su pasado como futbolista, siendo acusado de ser un "traidor, mercenario y pesetero" por su salida libre del club. Más allá de los mensajes, lo que llamó la atención principalmente tiene que ver con los emojis que tenían los pasacalles y hasta las caras que había ahí, ya que no suele ser el modus operandi de un hincha. Es, cuanto menos, llamativo que un grupo de hinchas pague para poner pasacalles con "caras enojadas" o, incluso, con el emoji del celular en el que se saca la lengua para decir que no quieren a un determinado jugador.

Mientras tanto, Mariano Herrón asumirá la dirección del equipo al menos hasta la conclusión del Torneo Apertura, en el cual Boca sigue liderando la Zona A, asegurando así la posibilidad de definir partidos en casa hasta semifinales. Con miras al torneo internacional que se jugará en Estados Unidos entre junio y julio, se barajan varios candidatos para reemplazar a Gago como entrenador. Entre ellos se destacan Cristian "Kily" González, Gustavo Quinteros y Gabriel Milito, aunque también están en la lista otros nombres como Gerardo "Tata" Martino, Ricardo Gareca, Antonio "Turco" Mohamed y Alexander "Cacique" Medina, aunque con menos posibilidades. El futuro del club dependerá de la decisión que tome la dirigencia para volver a ser protagonista en el fútbol argentino.