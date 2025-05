Oficial: días y horarios de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

Oficial: fechas, días y horarios de los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino.

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) confirmó oficialmente los días y horarios de cada cruce de los octavos de final del Torneo Apertura 2025, con los cinco clubes grandes a nivel nacional incluidos. Es que Boca Juniors recibirá a Lanús en La Bombonera, River Plate hará lo propio frente a Barracas Central en el Estadio Monumental, Independiente será anfitrión de Independiente Rivadavia de Mendoza en Avellaneda, Racing hará de local en el Cilindro ante Platense y San Lorenzo chocará con Tigre en el Nuevo Gasómetro.

En tanto, los otros enfrentamientos serán Argentinos Juniors vs. Instituto de Córdoba en La Paternal, Huracán vs. Deportivo Riestra en Parque Patricios y Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata en Arroyito. Cada duelo será a partido único en la cancha del mejor ubicado en su zona en la etapa regular, en tanto que si empatan no habrá alargue y definirán al vencedor directamente a través de la tanda de penales.

El arranque de los playoffs del máximo certamen a nivel nacional se llevará a cabo el segundo fin de semana de mayo. Por otra parte, los cuartos serán en el tercer tramo del mismo mes y las semifinales se disputarán ya sobre el cierre de mayo. La ubicación en la que terminó cada equipo en su zona es importante debido a que ello define la localía en todos los cruces menos en la final, programada en cancha neutral para el domingo 1° de junio a las 15.30 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura 2025

San Lorenzo vs. Tigre - Sábado 10 de mayo a las 14. Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata - Sábado 10 de mayo a las 16.30. Racing vs. Platense - Sábado 10 de mayo a las 18.45. Boca vs. Lanús - Sábado 10 de mayo a las 21. Independiente vs. Independiente Rivadavia (Mendoza) - Domingo 11 de mayo a las 15.30. Argentinos Juniors vs. Instituto (Córdoba) - Domingo 11 de mayo a las 18. Huracán vs. Deportivo Riestra - Domingo 11 de mayo a las 20.30. River vs. Barracas Central - Lunes 12 de mayo a las 20.30.

José Pepe Basualdo, excompañero de Juan Román Riquelme, lapidó al presidente de Boca

Acerca de la cuestión del entrenador tras la salida de Fernando Gago, el exvolante apuntó directamente contra Román y no lo perdonó. "Más allá de que diga que no, que contrata a los técnicos y no se mete en la formación yo creo que sí. Que se mete, opina, modifica y eso perjudica. Los técnicos quizás no quieren venir para no intercalar conversaciones de formación o de cómo trabajar un equipo o cómo pedir jugadores con él", esbozó Basualdo en la entrevista y dejó en claro lo que piensa del directivo del "Xeneize". A su vez, dio el ejemplo de lo sucedido con Gago por el cambio de esquema en el Superclásico ante River: "Le pasó que juega de una manera y después terminó jugando de otra. Si buscas a un técnico es porque tiene cierta manera de trabajar y tenés que dejarlo, nada más".