Latorre se cansó en ESPN y explotó contra todo Boca por el fracaso en la Libertadores: "No hay paz"

Latorre se cansó en ESPN y explotó contra Boca por el fracaso en la Libertadores

Luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima, el momento no es para nada alentador y Diego Latorre lo sabe. "Gambeta" vistió la "Azul y Oro" y conoce a la perfección la institución, por lo que hizo un crudo análisis en ESPN F90. A través del ciclo de televisión que se emite por la señal deportiva de Disney, el ex jugador no se guardó nada y expuso su opinión con respecto a lo que viven Fernando Gago y compañía.

En medio del debate por dicha situación, Latorre primero hizo referencia a lo que fue el cruce de vuelta contra los de Néstor "Pipo" Gorosito y los instantes puntuales donde los de "Pintita" perdieron el rumbo. Es que tanto el gol de Hernán Barcos para el empate en La Bombonera como el escándalo tras el tanto de Kevin Zenón fueron golpes de los que Boca no se repuso. Por este motivo, durante la charla sobresalieron las palabras del ex futbolista del club.

Latorre se cansó en ESPN y apuntó contra todo Boca

"Con el primer obstáculo o la primera caída se transforma en una adversidda muy grande. El empate a Boca lo descolocó muchísimo a tal punto que el buen funcionamiento que había mostrado desapareció", esbozó Latorre y luego añadió: "Fue un equipo sin control, descontrolado y a la deriva por la cancha hasta que en el segundo tiempo también encuentra el gol sin jugar demasiado bien pero superando por momentos a Alianza Lima que estaba exageradamente satisfecho con el empate. Después el episodio que llevó a las peleas y pérdida de tiempo le quitó el envión a Boca".

Por otro lado, "Gambeta" hizo énfasis en lo que le falta al "Xeneize" y lanzó: "La mente tiene que estar siempre relajada. Una cosa es la actitud corporal, el fervor para jugar. Pero hay que ser confiado, eficiente, seguro de vos. La relajación es un aspecto favorable para tomar decisiones como pegarle mejor a la pelota, ver, no perturbarte cuando está el arquero adelante. Es una gran virtud que hay que tener, pero veo que no hay paz, no hay armonía. No estoy en el interio de Boca para saberlo pero se nota claramente que el equipo no lo disfruta. No está sucediendo y no sé por qué".

Además, otro de los temas puntuales tuvo que ver con lo sucedido con Agustín Marchesín y Latorre no perdonó: "Nunca vi nunca algo igual. En un momento delicado de la serie en el que uno se quiere transformar en héroe, uno quiere tomar la responsabilidad. Marchesín debió quedarse en el arco. No sé si fue de Gago, si se habló en la semana pero es momento de grandes jugadores, en ese momento no me sacan de la cancha".

