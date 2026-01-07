El gobierno de Javier Milei avanza en las negociaciones de cara a la reforma laboral que buscará tratar en febrero. En tanto, el mandatario mantiene su agenda oficial con actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Según voceros, el mandatario concentra sus tareas de gestión en la Residencia de Olivos y prepara actos vinculados a la administración. En tanto, el gobierno de Javier Milei continúa marcando su lineamiento con Estados Unidos ante el ataque a Venezuela. Ante esto, desde la oposición exigió juicio político al mandatario. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.