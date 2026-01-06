En medio de la crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y el respaldo de su modelo por parte del gobernador Raúl Jalil, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un panorama crítico para el mercado laboral, registrando 629 conflictos que incluyen olas de despidos, suspensiones y cierres de empresas. La provincia de Catamarca registra 14 focos de conflictividad, que evidencian el panorama desolador para los trabajadores.

En el NOA, el territorio catamarqueño es superado por Tucumán (22) y Salta (19), aunque quedó por encima de Jujuy (8). En el resto del país, está por encima Tierra del Fuego (28), Entre Ríos (21), Corrientes (20), Santa Cruz (19), Chubut (17), Mendoza (16), mientras que por debajo San Juan (13), La Pampa, San Luis y Río Negro (con 11).

El informe no detalla cuáles fueron los casos de la provincia relevados, pero puede intuirse que está contemplado el cierre de Mom Sports. También hubo despidos en la fábrica de heladeras NEBA, cesantías y suspensiones en ALCO-CANALE y suspensiones en la planta textil COTECA. A ellos se suman los empleados de organismos nacionales que fueron dejados en la calle, donde se vieron afectados quienes trabajaban en ANSES y el ex Ministerio de Desarrollo Social.

A fines de diciembre, unos 75 trabajadores de la fábrica Camino S.A., ubicada sobre la ruta 33 en la localidad de Sumalao, se movilizaron este martes en una nueva medida de fuerza tras el agravamiento del conflicto laboral que atraviesa la empresa desde hace meses. El detonante fue el incumplimiento del pago que estaba previsto para las cuentas de cada trabajador el pasado 24 de diciembre.

El secretario y tesorero del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la fábrica, José Fermín Ocampo, señaló que la planta no está operando a su capacidad total, pero los operarios habían aceptado trabajar de forma intermitente como paliativo. "Se venía trabajando. No en forma continua, pero sí había días en los que se trabajaba", explicó. Sin embargo, la paciencia se agotó ante el nuevo incumplimiento.

Más de 60 mil despidos en la era Milei

Además del número de empresas afectadas, otro valor que se destaca negativamente es el de los trabajadores que se quedaron en la calle. Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei se registró un promedio de 81 despidos por día en el sector público. En total, entre 2024 y 2025 fueron 61.569 puestos de trabajo los que se perdieron en esa área.

Dentro de las áreas más afectadas se encuentran las empresas del Estado, con el Correo Argentino a la cabeza, que desvinculó a 5.232 trabajadores, seguido de Operadora Ferroviaria S.E con 3.526 y Banco Nación con 2.128. Respecto de la administración pública, los más afectados fueron los empleados de ARCA, donde hubo 3.260 despidos, seguido del CONICET, con 2.080 despidos, y la ANSES, con una reducción de 1.609 trabajadores.

Por su parte, en el sector privado, lejos de la promesa del Presidente de que iban a absorber a los trabajadores estatales por el crecimiento económico, también se vivieron una gran cantidad de despidos. En el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina. Esto significa unos 28 cierres por día, lo cual deja un saldo negativo de 236.845 trabajadores que se quedaron sin su fuente de ingresos.