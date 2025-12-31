Conflicto laboral en Catamarca: 75 trabajadores profundizan el plan de lucha por deudas millonarias

Unos 75 trabajadores de la fábrica Camino S.A., ubicada sobre la ruta 33 en la localidad de Sumalao, provincia de Catamarca, se movilizaron este martes en una nueva medida de fuerza tras el agravamiento del conflicto laboral que atraviesa la empresa desde hace meses. El detonante fue el incumplimiento del pago que estaba previsto para las cuentas de cada trabajador el pasado 24 de diciembre.

El secretario y tesorero del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la fábrica, José Fermín Ocampo, señaló que la planta no está operando a su capacidad total, pero los operarios habían aceptado trabajar de forma intermitente como paliativo. "Se venía trabajando. No en forma continua, pero sí había días en los que se trabajaba", explicó Ocampo. Sin embargo, la paciencia se agotó ante el nuevo incumplimiento.

En medio de la crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y el respaldo de su modelo por parte del gobernador Raúl Jalil, Ocampo dijo que la empresa de alimentos argumenta no tener las condiciones para sostener la producción, a pesar de que se había planteado un esquema de supervivencia: usar los recursos existentes, materia prima e insumos y reinvertir con lo vendido.

"Sabemos que la situación es difícil. Lo que los trabajadores aceptaron era tratar de ir sobreviviendo y que esto vaya mejorando de a poco. Pero bueno, hoy por hoy han fallado, no han cumplido con lo que medianamente habían prometido para el 24. Obviamente eso nos lleva a esta situación y a este enojo", afirmó el secretario gremial.

Además, expuso la magnitud de los pagos parciales recientes. "La última vez, el pago ha sido de 133 mil pesos, y hace 15 días aproximadamente. Y así, en esa magnitud, era la forma que venían pagando", señaló. Esta cifra contrasta fuertemente con el mínimo salarial actual, que según el dirigente para un trabajador inicial ronda $1.300.000.

En la previa de Año Nuevo, los trabajadores esperan una respuesta en las próximas horas. El secretario gremial reiteró que seguirán haciendo gestiones, aunque son conscientes de que nadie va a venir a ponerse al día, pero exigen por lo menos cumplir de a poco con los compromisos.

La situación crítica de Camino S.A.: deudas y ninguna autoridad que se haga cargo

El conflicto en Camino S.A. se arrastra desde hace tiempo, en julio pasado los empleados comenzaron un quite de colaboración por atraso en el pago de sueldos. En ese momento, el sindicato detalló que la deuda que la firma acarreaba eran seis quincenas correspondientes al año 2024, dos aguinaldos, bonos de enero, retroactivos del primer semestre de 2025, además de los sueldos de mayo y junio. La estimación indicaba que la deuda rondaba los seis millones de pesos por trabajador, afectando a 88 operarios.

En julio pasado, desde el gremio advirtieron que la firma no había presentado documentación oficial que acredite quiénes son los actuales propietarios. Según informaron los medios InfoRama y El Ancasti, la planta, que hasta hace unos años operaba bajo el nombre de ALCO, estaría en manos del grupo Tres Arroyos, aunque la representación de los trabajadores aseguró no haber recibido confirmación formal.

En ese entonces, Ocampo manifestó entonces que tanto Marcelo D'Abramo como Ariel García, vinculados a la empresa, estaban desaparecidos y no contestaban los teléfonos. "Hace tres o cuatro semanas renunció el directorio de la compañía y actualmente no hay ninguna autoridad con poder de decisión", detalló.