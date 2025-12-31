En estos países ya es 2026: ¿Cuál será el último en recibir al nuevo año?

Sydney se destaca por recibir el Año Nuevo con uno de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes del mundo.

El Año Nuevo 2026 ya comenzó en varios rincones del planeta, mientras otros todavía están por despedir el 2025. Esto se debe a la división del mundo en husos horarios, que marcan el momento exacto en que cada región atraviesa la medianoche y da la bienvenida al nuevo calendario.

El reloj global gira en torno a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una frontera imaginaria que atraviesa el océano Pacífico. Al cruzarla hacia el oeste, se adelanta un día, y al hacerlo hacia el este, se retrocede uno. Esta línea fue clave para que Kiribati, especialmente la Isla de Kiribati o Isla de la Navidad, se convirtiera en el primer territorio habitado en recibir el 2026.

Kiribati, con sus 33 islas, de las cuales 20 están habitadas, se posicionó al frente de los festejos globales por su proximidad a esta línea. Junto a ella, Samoa también se sumó a los primeros en celebrar luego de que en 2011 modificara su posición respecto a la Línea Internacional para ajustarse a sus relaciones comerciales en Asia y Oceanía.

Otros países y territorios que inauguraron el nuevo año incluyen a Tonga, las Islas Chatham de Nueva Zelanda, la Isla Norte y la Isla Sur de ese mismo país, Fiyi, la Isla Norfolk en Australia, las ciudades australianas de Sydney y Canberra, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. En Sydney, por ejemplo, se destaca uno de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes del mundo.

¿Quiénes serán los últimos en llegar al 2026?

En el extremo opuesto, las Islas Howland y Baker, territorios deshabitados de Estados Unidos, serán los últimos en cruzar al 2026, casi 24 horas después que Kiribati y Samoa. Dentro de los lugares con población estable, Samoa Americana será el último en celebrar, separada por un día completo de su vecina Samoa.

Completan la lista de los últimos en recibir el Año Nuevo, Hawái, Tahití, las Islas Marquesas, Alaska, las Islas Midway, las Islas Cook, las Islas Pitcairn y el resto de la Polinesia Francesa. Estas diferencias horarias muestran cómo mientras algunos ya disfrutan el 2026, otros aún viven las últimas horas del 31 de diciembre.

¿Cómo funcionan los husos horarios?

La organización global del tiempo se basa en los husos horarios, que dividen la Tierra en 24 franjas, cada una con una hora distinta. Este sistema busca que el mediodía coincida con el momento en que el sol está en su punto más alto. Sin embargo, no solo la geografía influyó en esta división: decisiones políticas, económicas y culturales también modificaron los horarios oficiales de varios países.

Por ejemplo, Nepal utiliza fracciones de hora poco comunes, y algunas regiones no aplican el horario de verano. Incluso, el archipiélago mexicano de Revillagigedo, un grupo de islas deshabitadas, mantiene su propio régimen horario.