Cuál es el último país en recibir Año Nuevo

El Año Nuevo no empieza al mismo tiempo en todos los países del mundo, sino que hay diferencias de casi 24 hs. Por eso, mientras que en algunos lugares llevan horas del 2026, en otros todavía es 31 de diciembre.

¿Cuál es el último país en recibir el Año Nuevo?

La Tierra está dividida en 24 husos horarios, de acuerdo a su rotación. Por lo que la fecha puede cambiar con hasta un día de diferencia entre algunas regiones y esto, claramente, impacta en la forma en la que llega el Año Nuevo.

Entre los territorios habitados, el último en recibir el 2026 será Samoa Americana, ubicada en Oceanía, en el huso UTC -11. Se trata de uno de los 14 territorios no incorporados de Estados Unidos. La medianoche llegará casi 24 horas después de que el Año Nuevo haya comenzado en el primer país, Kiribati.

El último territorio habitado en recibir Año Nuevo es Samoa Americana, en Oceanía

Uno por uno, los 10 territorios que reciben últimos el Año Nuevo

Islas Howland y Baker, se trata de los últimos territorios en cruzar al Año Nuevo, aunque deshabitados. Samoa Americana, el último lugar habitado en celebrar el Año Nuevo. Hawái (Estados Unidos). Tahití (Polinesia Francesa). Islas Marquesas (Polinesia Francesa). Alaska (Estados Unidos). Islas Midway (Estados Unidos). Islas Cook (Nueva Zelanda). Islas Pitcairn (Reino Unido). Polinesia Francesa (Francia).

Por qué Kiribati recibe primero el 2026

La Isla de Kiritimati, también conocida como Isla de la Navidad o Kiribati, se rige por el huso horario UTC +14 que es el más adelantado del mundo. Esto se debe a que se encuentra al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), es una línea imaginaria que atraviesa el océano Pacífico y marca el límite donde comienza un nuevo día del calendario.



El primer país es recibir el Año Nuevo es Kiribati, ubicado en Oceanía

Por eso, en Kiribati serán las 00 hs y comenzará el 1.º de enero de 2026, mientras que en gran parte de América todavía será la mañana o la tarde del 31 de diciembre.

En concreto, el cambio de hora avanza del este al oeste. Primero Año Nuevo llega a ciertos países de Oceanía, luego a Asia, Europa y África, y finalmente a América. El cambio horario lleva casi un día entero y las celebraciones se realizan de manera escalonada en todo el mundo.