10 películas para recibir el Año Nuevo 2026

"Cuando Harry encontró a Sally", una gran película para recibir el Año Nuevo.

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de rituales íntimos: balances, brindis, deseos y, por supuesto, una buena película que ayude a cerrar un ciclo y abrir otro. Para Año Nuevo 2026, el cine ofrece una combinación perfecta de romance, terror, clásicos eternos y relatos intensos que invitan tanto a la reflexión como al puro entretenimiento. Desde historias que celebran el amor y el paso del tiempo hasta otras que exploran los miedos más profundos. Esta selección propone títulos ideales para acompañar la noche del 31 o las primeras horas del 1 de enero.

"La Sustancia", una opción de terror para la última noche del año.

Diez películas para celebrar el Año Nuevo con el cine

Cuando Harry encontró a Sally

Cuando Harry encontró a Sally es un infaltable para quienes creen que no hay mejor forma de empezar el año que con una comedia romántica inteligente. La película de Rob Reiner, con diálogos afilados y una química inolvidable entre Meg Ryan y Billy Crystal, invita a pensar sobre las segundas oportunidades, la amistad y el amor que llega cuando menos se lo espera.

El hilo fantasma

En un tono más introspectivo, El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson, ofrece un relato elegante y perturbador sobre el amor, el control y la obsesión. Ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica sofisticada, es una película que se disfruta en silencio y deja preguntas flotando mucho después de los créditos.

Cuestión de Tiempo

Para una noche cargada de emoción y optimismo, Cuestión de tiempo se presenta como una opción sensible y luminosa. Esta comedia dramática británica mezcla romance y fantasía para recordar que el verdadero valor del tiempo está en cómo se vive cada día, un mensaje perfecto para comenzar un nuevo año.

Cazafantasmas

El costado más festivo aparece con Cazafantasmas, un clásico ochentero que combina humor, acción y nostalgia. Es una elección ideal para ver en grupo y dejarse llevar por un entretenimiento liviano pero efectivo.

Opciones de terror para celebrar el Año Nuevo

La Sustancia, Fin de Año maldito, El Resplandor y El tren de terror

El terror también tiene su lugar en esta celebración del calendario. La Sustancia y Fin de Año maldito conectan directamente con el clima de la fecha, exploran transformaciones, excesos y celebraciones que se tornan siniestras. A estas se suman clásicos como El resplandor, una obra maestra del horror psicológico, y El tren del terror, perfecta para quienes disfrutan del suspenso más directo.

La quimera del oro y El fin de los días

Entre los grandes clásicos del cine, La quimera del oro recuerda por qué Charles Chaplin sigue siendo universal: humor, ternura y una mirada profundamente humana sobre la supervivencia y la esperanza. Finalmente, El fin de los días aporta acción y misticismo, ideal para cerrar la noche con una dosis de adrenalina. Romance, terror, risas y reflexión: el cine vuelve a ser el mejor plan para darle la bienvenida a un nuevo año.