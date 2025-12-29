3 postres para Año Nuevo: las recetas más fáciles y sencillas

La mesa de Año Nuevo es un clásico de estas fechas que va de la mano con ricos postres.

Llega Año Nuevo, una de las fechas más celebradas por todos. Un momento para barajar y dar de nuevo, para renovar energías e iniciar nuevos proyectos de cero. Y por supuesto, una gran oportunidad de compartir ricas comidas con los seres queridos, que esperan poder disfrutar de ricas opciones sobre la mesa, en una época donde no vale escatimar y los más importante es compartir con el otro.

En ese sentido, frente a la ola de calor que se padece sobre el país en este período veraniego, las opciones frías pican en punta y garpan como una solución para comer rico y, a la vez, tener algo frío sobre el cuerpo que permita refrescarse un poco. Algunas opciones son muy sencillas de realizar y, en poco tiempo, logran que uno se pueda lucir en la mesa familiar con algo que se realiza en poco tiempo.

3 recetas para Año Nuevo frescas y sencillas de hacer

1.Helado de frutilla casero

Esta primera opción es realmente seductora y un clásico. Fruta fresca, leche condensada y crema de leche, todo batido y directo al freezer para que quede listo. Esta receta solo necesita de una buena procesadora (o muchas ganas de picar) y espacio en el freezer. Siguiendo estos pasos queda una opción espectacular. Un postre fenomenal para compartir frente al calor del verano.

2.Galletitas de manteca

Las galletitas de manteca son una opción a la que es realmente muy difícil resistirse. Entre las frutas secas y los turrones de las Fiestas, esta receta permite jugar en casa y se presta para decorar con ánimos festivos. Ideales para preparar con los más chicos, se les puede dar forma con distintos cortantes así como probar opciones a mano alzada. Árboles navideños, estrellas y hombres de jengibre son algunas alternativas tradicionales, pero la imaginación de cada uno es el límite.

3.Torta de frutos del bosque sin horno

Una cucharada de esta torta puede mejorar cualquier día por lo interesante de la propuesta. Un buen equilibrio entre lo crocante de la masa y la suavidad del relleno dulce y cremoso. Y este postre se hace sin prender el horno, con lo importante que es este último detalle. se trata de una receta que es ideal para los días de calor porque es fresca y llena de sabor, aunque necesita heladera hasta último momento.

Cómo hacer paso a cada receta

Helado de frutilla casero

Helado de frutilla casero.

Ingredientes:

500 g de frutillas 1 lata de leche condensada 250 g de crema de leche

Paso a paso:

Procesar muy bien las frutillas. Mezclar la leche condensada con la crema. Añadir la frutilla, mezclar bien y llevar al freezer por al menos 4 horas. Reservar una parte de las frutillas y picarlas, añadir a la preparación para tener un helado con pedacitos de fruta. Se pueden reemplazar las frutillas por otras frutas: frambuesas, arándanos, mango, etc

Galletitas de manteca

Galletitas de Navidad.

Ingredientes:

Harina, 250 g

Manteca ,125 g

Azúcar, 125 g

Huevo, 1

Ralladura de limón o naranja, de 1

Paso a paso:

La manteca debe estar a temperatura ambiente antes de comenzar. Batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una pasta cremosa. Agregar el huevo e integrarlo bien a la preparación. Sumar la harina y mezclar bien con las manos hasta formar una masa lisa y suave. Envolver la masa en film transparente y guardar en la heladera durante 30 minutos. Sacar de la heladra la masa, retirar el papel film y poner la masa sobre una mesada forrada con papel manteca o con papel film. Extender la masa usando el palo de amasar, sobre la superficie, hasta que quede pareja y de un centímetro de grosor. En este momento se puede optar por llevar la masa al freezer durante unos diez minutos para que adquiera firmeza y sea más fácil aplicar los moldes para cortar las galletas en las formas deseadas. De todos modos, este paso no es indispensable y se puede proceder a cortar las galletas. Una vez que todas las galletas ya se cortaron, disponerlas sobre una placa para horno antiadherente (puede ser una silicona o una fuente cubierta con papel manteca) separadas entre sí y llevar la fuente a horno precalentado a 180° de temperatura. En 10 a 15 minutos según el horno, las galletas de Navidad, ya estarán listas. Retirar, dejar enfriar y decorar con glasé real, chocolate o la cobertura deseada.

Torta de frutos del bosque sin horno

Torta de frutos del bosque sin horno.

Ingredientes:

Para la base

200 g de galletitas dulces 25 g de almendras 100 g de manteca

Para el relleno

350 g de frutos del bosque 500 g de yogur natural 300 g de crema de leche 1/2 u de limón 100 g de azúcar 45 g de gelatina sin sabor

Para la base

Procesar las galletitas junto a las almendras hasta formar un polvo. Derretir la manteca a fuego medio y añadir a las galletitas. Mezclar bien. Con un poco de manteca extra, enmantecar las paredes del molde. Distribuir la masa de galletitas en la base, presionar bien con una cuchara, cubrir con film y llevar a frío por 15 minutos.

Para el relleno