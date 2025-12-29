Menú económico para cocinar en Año Nuevo: los mejores 3 platos para hacer

Faltan solo días para Año Nuevo y es momento de terminar de planificar la cena del 31 de diciembre. En medio de los enormes gastos de fin de año, la clave está en cocinar con productos de estación para que sea un menú más económico, pero igual de rico.

Año Nuevo: cuáles son los mejores 3 platos económicos para hacer

El secreto para celebrar Año Nuevo sin descuidar el bolsillo está en la planificación inteligente: hay que aprovechar los productos de estación y, con ingredientes sencillos, crear platos memorables. Existen tres opciones que rinden mucho, son frescas para las fiestas y permiten lucirse sin complicaciones.

1. Pollo al escabeche con vegetales de estación

El pollo es, por excelencia, el aliado económico para Año Nuevo. En lugar de presentarlo simplemente al horno, prepararlo al escabeche es una decisión clave, ya que podés cocinarlo con uno o dos días de antelación, lo que permite que los sabores se asienten y te libera de estrés el mismo día de la fiesta.

Opción económica: podés usar un pollo entero trozado o elegir las piezas que estén en oferta (como pata y muslo). Al sumar abundantes cebollas, zanahorias, puerros y granos de pimienta, el volumen del plato aumenta considerablemente.

(como pata y muslo). Al sumar abundantes cebollas, zanahorias, puerros y granos de pimienta, el volumen del plato aumenta considerablemente. Cómo presentarlo: servilo en una fuente grande, decorado con hojas de laurel. Es ideal para comer con pan casero o acompañar con una ensalada de papas y mayonesa.

El pollo al escabeche es una opción fresca, económica y rendidora

2. Arrollado de carne económico (tipo matambre)

El matambre de vaca puede estar por las nubes en esta época, pero podés lograr el mismo efecto visual y de sabor utilizando falda deshuesada o incluso una tapa de asado fina. Si buscás la opción más ahorrativa, podés optar por un arrollado de carne picada bien condimentado, que queda tierno y muy vistoso al corte.

El relleno inteligente: utilizá huevos duros, tiras de morrón, zanahoria rallada y bastante perejil con ajo. Estos ingredientes son económicos y aportan el colorido típico de las fiestas.

El toque final: cocinalo envuelto en papel film o papel manteca dentro de un caldo para que no pierda humedad. Una vez frío, cortalo en rodajas finas y presentalo con una base de lechuga fresca.

3. Torre de panqueques

Este es el "salvavidas" definitivo de la mesa fría argentina. Es un plato sumamente versátil que gusta a grandes y chicos por igual. La base son los panqueques clásicos (harina, leche y huevo), que son muy baratos de producir en cantidad.

La torre de panqueques es una gran opción porque se puede armar de diferentes sabores y rinde mucho