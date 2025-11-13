La receta del escabeche de pollo con vino y vegetales para una cena diferente

El escabeche es una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Es sabroso, rendidor y perfecto para tener siempre a mano en la heladera. En esta ocasión, el chef y creador de contenido gastronómico Paco Almeida compartió su versión de escabeche de pollo casero, una conserva deliciosa que puede disfrutarse sola, con pan casero o como parte de una picada.
Receta de escabeche de pollo con vino
Además de ser muy fácil de preparar, este plato rinde varias porciones, se conserva por varios días y su sabor mejora con el paso del tiempo, lo que lo convierte en una opción ideal para una cena diferente o para sorprender a tus invitados sin complicarte en la cocina.
Ingredientes:
- 3 pechugas de pollo
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- 3 dientes de ajo
- 4 tazas de agua
- 2 tazas de vinagre de alcohol
- 1 taza de vino blanco
- ½ taza de azúcar
- Sal a gusto
- Granos de pimienta
- 3 hojas de laurel
Preparación paso a paso del escabeche de pollo con vino y vegetales
1. Dorar el pollo.
Cortá las pechugas en cubos y doralas en una olla con un poco de aceite hasta que tomen color. Retirá y reservá.
2. Saltear los vegetales.
En la misma olla, salteá la cebolla, los morrones, la zanahoria y los ajos hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
3. Incorporar los líquidos y condimentos.
Agregá el agua, el vinagre, el vino blanco, la sal, el azúcar, los granos de pimienta y las hojas de laurel. Llevá todo a hervor.
4. Cocinar el pollo en el escabeche.
Volvé a incorporar el pollo a la olla y cociná durante unos 20 minutos, hasta que esté bien cocido y los vegetales tiernos.
5. Envasar y conservar.
Pasá la preparación a frascos limpios y secos. Podés sumar algunos porotos blancos cocidos y perejil picado para darle más cuerpo y color. Cubrí con aceite neutro (de maíz o girasol) y cerrá bien los frascos.
Con esta receta, el clásico escabeche se renueva en una versión sabrosa y aromática, con el toque especial del vino blanco y los vegetales frescos. Ideal para acompañar una cena relajada o para servir como entrada en una reunión con amigos.