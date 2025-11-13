La receta del escabeche de pollo con vino y vegetales para una cena diferente

La receta del escabeche de pollo con vino y vegetales.

El escabeche es una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Es sabroso, rendidor y perfecto para tener siempre a mano en la heladera. En esta ocasión, el chef y creador de contenido gastronómico Paco Almeida compartió su versión de escabeche de pollo casero, una conserva deliciosa que puede disfrutarse sola, con pan casero o como parte de una picada.

Receta de escabeche de pollo con vino

Además de ser muy fácil de preparar, este plato rinde varias porciones, se conserva por varios días y su sabor mejora con el paso del tiempo, lo que lo convierte en una opción ideal para una cena diferente o para sorprender a tus invitados sin complicarte en la cocina.

Ingredientes:

3 pechugas de pollo

1 zanahoria

1 cebolla

1 morrón rojo

1 morrón verde

3 dientes de ajo

4 tazas de agua

2 tazas de vinagre de alcohol

1 taza de vino blanco

½ taza de azúcar

Sal a gusto

Granos de pimienta

3 hojas de laurel

Preparación paso a paso del escabeche de pollo con vino y vegetales

1. Dorar el pollo.

Cortá las pechugas en cubos y doralas en una olla con un poco de aceite hasta que tomen color. Retirá y reservá.

2. Saltear los vegetales.

En la misma olla, salteá la cebolla, los morrones, la zanahoria y los ajos hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.

3. Incorporar los líquidos y condimentos.

Agregá el agua, el vinagre, el vino blanco, la sal, el azúcar, los granos de pimienta y las hojas de laurel. Llevá todo a hervor.

4. Cocinar el pollo en el escabeche.

Volvé a incorporar el pollo a la olla y cociná durante unos 20 minutos, hasta que esté bien cocido y los vegetales tiernos.

5. Envasar y conservar.

Pasá la preparación a frascos limpios y secos. Podés sumar algunos porotos blancos cocidos y perejil picado para darle más cuerpo y color. Cubrí con aceite neutro (de maíz o girasol) y cerrá bien los frascos.

Con esta receta, el clásico escabeche se renueva en una versión sabrosa y aromática, con el toque especial del vino blanco y los vegetales frescos. Ideal para acompañar una cena relajada o para servir como entrada en una reunión con amigos.