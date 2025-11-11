Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta salada que cautivó a muchos de sus seguidores. Se trata de una preparación basada en hongos con un relleno súper fácil de preparar y con un resultado que sorprende por lo innovador y rico.
Está bueno comer hongos porque son un alimento muy versátil y nutritivo: aportan pocas calorías y grasas, pero son ricos en vitaminas del grupo B, minerales como el selenio y el potasio, y antioxidantes que ayudan al sistema inmunológico. Además, su textura y sabor los hacen ideales para sumar a ensaladas, guisos, pastas y salteados, agregando variedad y profundidad de sabor a las comidas sin necesidad de usar demasiados condimentos o grasas.
Receta de hongos rellenos de Maru Botana
Ingredientes
-
Champignones (grandes en lo posible)
-
Puerro picado (o la cebolla que te guste)
-
Panceta
-
Los tronquitos de los hongos picados
-
Queso de rallar
-
Crema
-
Manteca
-
Un chorrito de oliva
Paso a paso
-
Les sacamos los cabos a los hongos y los llevamos al horno con un poquito de oliva.
-
Mientras tanto, rehogamos la panceta con manteca, sumamos el puerro, los tronquitos picados, la crema y el queso rallado.
-
Hacelo con lo que te guste, a ojo, sin miedo (¡por eso no te puse cantidades!). Tambien cambia ingredientes, podes sacar la panceta y poner pollo, o agregar zanahoria, no hay limite!
-
Rellenás los hongos, un toque más de crema, queso rallado por encima y al horno a gratinar.
Receta de risotto de hongos
Ingredientes
-
350 g de arroz para risotto (Arborio o Carnaroli)
-
300 g de hongos frescos (champignones, portobellos o mezcla)
-
1 cebolla chica picada
-
1 diente de ajo picado
-
1 litro de caldo de verduras caliente
-
100 ml de vino blanco
-
40 g de manteca
-
50 g de queso parmesano rallado
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta a gusto
-
Perejil picado (opcional para terminar)
Risotto de hongos.
Paso a paso
-
Limpiar y cortar los hongos en láminas. Saltearlos en una sartén con aceite de oliva hasta que doren y reservar.
-
En una olla, rehogar la cebolla y el ajo en manteca hasta que estén transparentes.
-
Agregar el arroz y mezclar para nacararlo (que se impregne con la materia grasa).
-
Incorporar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.
-
Añadir un cucharón de caldo caliente, mezclar y dejar que el arroz lo absorba.
-
Continuar agregando caldo de a poco, revolviendo regularmente durante 18–20 minutos, hasta que el arroz esté cremoso y al dente.
-
Sumar los hongos salteados, mezclar y ajustar sal y pimienta.
-
Retirar del fuego, agregar el parmesano y un poco de manteca para darle brillo (mantecar).
-
Tapar y dejar reposar 2 minutos antes de servir.
-
Decorar con perejil si querés.