Los hongos rellenos son una opción ideal para un plato sofisticado y rápido.

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta salada que cautivó a muchos de sus seguidores. Se trata de una preparación basada en hongos con un relleno súper fácil de preparar y con un resultado que sorprende por lo innovador y rico.

Está bueno comer hongos porque son un alimento muy versátil y nutritivo: aportan pocas calorías y grasas, pero son ricos en vitaminas del grupo B, minerales como el selenio y el potasio, y antioxidantes que ayudan al sistema inmunológico. Además, su textura y sabor los hacen ideales para sumar a ensaladas, guisos, pastas y salteados, agregando variedad y profundidad de sabor a las comidas sin necesidad de usar demasiados condimentos o grasas.

Receta de hongos rellenos de Maru Botana

Ingredientes

Champignones (grandes en lo posible)

Puerro picado (o la cebolla que te guste)

Panceta

Los tronquitos de los hongos picados

Queso de rallar

Crema

Manteca

Un chorrito de oliva

Paso a paso

Les sacamos los cabos a los hongos y los llevamos al horno con un poquito de oliva. Mientras tanto, rehogamos la panceta con manteca, sumamos el puerro, los tronquitos picados, la crema y el queso rallado. Hacelo con lo que te guste, a ojo, sin miedo (¡por eso no te puse cantidades!). Tambien cambia ingredientes, podes sacar la panceta y poner pollo, o agregar zanahoria, no hay limite! Rellenás los hongos, un toque más de crema, queso rallado por encima y al horno a gratinar.

Receta de risotto de hongos

Ingredientes

350 g de arroz para risotto (Arborio o Carnaroli)

300 g de hongos frescos (champignones, portobellos o mezcla)

1 cebolla chica picada

1 diente de ajo picado

1 litro de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco

40 g de manteca

50 g de queso parmesano rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Perejil picado (opcional para terminar)

Risotto de hongos.

Paso a paso