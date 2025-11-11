EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de hongos rellenos: el paso a paso de Maru Botana que no falla

La cocinera enseñó cómo preparar una comida rica y fácil. Maru Botana compartió su receta de hongos rellenos.

11 de noviembre, 2025 | 17.32

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta salada que cautivó a muchos de sus seguidores. Se trata de una preparación basada en hongos con un relleno súper fácil de preparar y con un resultado que sorprende por lo innovador y rico.

Está bueno comer hongos porque son un alimento muy versátil y nutritivo: aportan pocas calorías y grasas, pero son ricos en vitaminas del grupo B, minerales como el selenio y el potasio, y antioxidantes que ayudan al sistema inmunológico. Además, su textura y sabor los hacen ideales para sumar a ensaladas, guisos, pastas y salteados, agregando variedad y profundidad de sabor a las comidas sin necesidad de usar demasiados condimentos o grasas.

Receta de hongos rellenos de Maru Botana

Ingredientes

  • Champignones (grandes en lo posible)

  • Puerro picado (o la cebolla que te guste)

  • Panceta

  • Los tronquitos de los hongos picados

  • Queso de rallar

  • Crema

  • Manteca

  • Un chorrito de oliva

Paso a paso

  1. Les sacamos los cabos a los hongos y los llevamos al horno con un poquito de oliva.

  2. Mientras tanto, rehogamos la panceta con manteca, sumamos el puerro, los tronquitos picados, la crema y el queso rallado.

  3. Hacelo con lo que te guste, a ojo, sin miedo (¡por eso no te puse cantidades!). Tambien cambia ingredientes, podes sacar la panceta y poner pollo, o agregar zanahoria, no hay limite!

  4. Rellenás los hongos, un toque más de crema, queso rallado por encima y al horno a gratinar.

Receta de risotto de hongos

Ingredientes

  • 350 g de arroz para risotto (Arborio o Carnaroli)

  • 300 g de hongos frescos (champignones, portobellos o mezcla)

  • 1 cebolla chica picada

  • 1 diente de ajo picado

  • 1 litro de caldo de verduras caliente

  • 100 ml de vino blanco

  • 40 g de manteca

  • 50 g de queso parmesano rallado

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Perejil picado (opcional para terminar)

Risotto de hongos.

Paso a paso

  1. Limpiar y cortar los hongos en láminas. Saltearlos en una sartén con aceite de oliva hasta que doren y reservar.

  2. En una olla, rehogar la cebolla y el ajo en manteca hasta que estén transparentes.

  3. Agregar el arroz y mezclar para nacararlo (que se impregne con la materia grasa).

  4. Incorporar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.

  5. Añadir un cucharón de caldo caliente, mezclar y dejar que el arroz lo absorba.

  6. Continuar agregando caldo de a poco, revolviendo regularmente durante 18–20 minutos, hasta que el arroz esté cremoso y al dente.

  7. Sumar los hongos salteados, mezclar y ajustar sal y pimienta.

  8. Retirar del fuego, agregar el parmesano y un poco de manteca para darle brillo (mantecar).

  9. Tapar y dejar reposar 2 minutos antes de servir.

  10. Decorar con perejil si querés.

