La frittata es una opción ideal para usar vegetales que quedaron sueltos en la heladera.

Una cocinera famosa en redes sociales compartió con sus seguidores una receta salvadora para una cena o un almuerzo express. Se trata de una frittata, una comida que se asemeja mucho a una tortilla y se puede hacer con cualquier tipo de vegetal.

Si bien en la receta a continuación se especifican ciertos vegetales, la preparación se puede hacer con otros también, la idea es poder hacerla con lo que tengas en tu casa. Además de lo fácil y rica, la frittata es una opción ideal para una comida porque es vasta en todos los nutrientes que una cena o almuerzo deben tener.

Comer frittata es una excelente opción porque combina los beneficios del huevo, rico en proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales, con los de los vegetales, que aportan fibra, vitaminas y minerales. Esta preparación es equilibrada, saciante y versátil, ya que puede adaptarse a distintos ingredientes según la temporada o el gusto personal.

Receta de frittata

Ingredientes

6 huevos

1 cebolla chica picada

1 morrón rojo o verde cortado en cubos

1 zucchini en rodajas finas

1 taza de espinaca fresca (o acelga picada)

1 tomate en cubos (opcional)

2 cucharadas de queso rallado (parmesano o similar)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Hierbas a gusto (orégano, perejil, albahaca)

Paso a paso

Batir los huevos en un bol, salpimentar y agregar el queso rallado y las hierbas elegidas. En una sartén apta para horno o antiadherente, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Incorporar el zucchini y cocinar unos minutos más, luego añadir la espinaca y el tomate si se usa. Verter los huevos batidos sobre las verduras, distribuyendo bien los ingredientes. Cocinar a fuego bajo durante unos 5 a 7 minutos, hasta que los bordes se vean firmes pero el centro siga algo húmedo. Llevar la sartén al horno (180 °C) o tapar y cocinar unos minutos más hasta que la superficie esté cuajada y apenas dorada. Dejar reposar un momento, cortar en porciones y servir caliente o fría.

Tortilla de papas

Receta de tortilla de papas clásica

Ingredientes

4 papas medianas

1 cebolla (opcional)

5 huevos

Aceite para freír (girasol u oliva)

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso