EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de frittata de vegetales: fácil, rápida, económica y súper rica

Esta comida rápida y fácil puede salvar tu cena. Se trata de una receta que no requiere demasiados ingredientes y es súper versatil.

12 de noviembre, 2025 | 18.46

Una cocinera famosa en redes sociales compartió con sus seguidores una receta salvadora para una cena o un almuerzo express. Se trata de una frittata, una comida que se asemeja mucho a una tortilla y se puede hacer con cualquier tipo de vegetal.

Si bien en la receta a continuación se especifican ciertos vegetales, la preparación se puede hacer con otros también, la idea es poder hacerla con lo que tengas en tu casa. Además de lo fácil y rica, la frittata es una opción ideal para una comida porque es vasta en todos los nutrientes que una cena o almuerzo deben tener.

Comer frittata es una excelente opción porque combina los beneficios del huevo, rico en proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales, con los de los vegetales, que aportan fibra, vitaminas y minerales. Esta preparación es equilibrada, saciante y versátil, ya que puede adaptarse a distintos ingredientes según la temporada o el gusto personal.

MÁS INFO

Receta de frittata

Ingredientes

  • 6 huevos

  • 1 cebolla chica picada

  • 1 morrón rojo o verde cortado en cubos

  • 1 zucchini en rodajas finas

  • 1 taza de espinaca fresca (o acelga picada)

  • 1 tomate en cubos (opcional)

  • 2 cucharadas de queso rallado (parmesano o similar)

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Hierbas a gusto (orégano, perejil, albahaca)

Paso a paso

  1. Batir los huevos en un bol, salpimentar y agregar el queso rallado y las hierbas elegidas.

  2. En una sartén apta para horno o antiadherente, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.

  3. Incorporar el zucchini y cocinar unos minutos más, luego añadir la espinaca y el tomate si se usa.

  4. Verter los huevos batidos sobre las verduras, distribuyendo bien los ingredientes.

  5. Cocinar a fuego bajo durante unos 5 a 7 minutos, hasta que los bordes se vean firmes pero el centro siga algo húmedo.

  6. Llevar la sartén al horno (180 °C) o tapar y cocinar unos minutos más hasta que la superficie esté cuajada y apenas dorada.

  7. Dejar reposar un momento, cortar en porciones y servir caliente o fría.

Tortilla de papas

Receta de tortilla de papas clásica

Ingredientes

  • 4 papas medianas

  • 1 cebolla (opcional)

  • 5 huevos

  • Aceite para freír (girasol u oliva)

  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en cubos pequeños, según preferencia.

  2. Calentar abundante aceite en una sartén y freír las papas hasta que estén tiernas pero no doradas. Si se usa cebolla, agregarla cortada en juliana a mitad de la cocción.

  3. Retirar las papas (y cebolla) del aceite y escurrir bien.

  4. En un bol grande, batir los huevos con sal y pimienta, luego incorporar las papas y mezclar suavemente para que se integren sin romperse demasiado.

  5. En una sartén limpia con un poco de aceite, verter la mezcla y cocinar a fuego medio-bajo unos 4–5 minutos, hasta que los bordes se despeguen y la base esté dorada.

  6. Con ayuda de un plato, dar vuelta la tortilla y cocinar del otro lado otros 3–4 minutos, hasta que quede dorada y cuajada al gusto (más jugosa o más firme).

  7. Dejar reposar unos minutos y servir tibia o a temperatura ambiente.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas