Una cocinera famosa en redes sociales compartió con sus seguidores una receta salvadora para una cena o un almuerzo express. Se trata de una frittata, una comida que se asemeja mucho a una tortilla y se puede hacer con cualquier tipo de vegetal.
Si bien en la receta a continuación se especifican ciertos vegetales, la preparación se puede hacer con otros también, la idea es poder hacerla con lo que tengas en tu casa. Además de lo fácil y rica, la frittata es una opción ideal para una comida porque es vasta en todos los nutrientes que una cena o almuerzo deben tener.
Comer frittata es una excelente opción porque combina los beneficios del huevo, rico en proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales, con los de los vegetales, que aportan fibra, vitaminas y minerales. Esta preparación es equilibrada, saciante y versátil, ya que puede adaptarse a distintos ingredientes según la temporada o el gusto personal.
Receta de frittata
Ingredientes
-
6 huevos
-
1 cebolla chica picada
-
1 morrón rojo o verde cortado en cubos
-
1 zucchini en rodajas finas
-
1 taza de espinaca fresca (o acelga picada)
-
1 tomate en cubos (opcional)
-
2 cucharadas de queso rallado (parmesano o similar)
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta a gusto
-
Hierbas a gusto (orégano, perejil, albahaca)
Paso a paso
-
Batir los huevos en un bol, salpimentar y agregar el queso rallado y las hierbas elegidas.
-
En una sartén apta para horno o antiadherente, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
-
Incorporar el zucchini y cocinar unos minutos más, luego añadir la espinaca y el tomate si se usa.
-
Verter los huevos batidos sobre las verduras, distribuyendo bien los ingredientes.
-
Cocinar a fuego bajo durante unos 5 a 7 minutos, hasta que los bordes se vean firmes pero el centro siga algo húmedo.
-
Llevar la sartén al horno (180 °C) o tapar y cocinar unos minutos más hasta que la superficie esté cuajada y apenas dorada.
-
Dejar reposar un momento, cortar en porciones y servir caliente o fría.
Receta de tortilla de papas clásica
Ingredientes
-
4 papas medianas
-
1 cebolla (opcional)
-
5 huevos
-
Aceite para freír (girasol u oliva)
-
Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
-
Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en cubos pequeños, según preferencia.
-
Calentar abundante aceite en una sartén y freír las papas hasta que estén tiernas pero no doradas. Si se usa cebolla, agregarla cortada en juliana a mitad de la cocción.
-
Retirar las papas (y cebolla) del aceite y escurrir bien.
-
En un bol grande, batir los huevos con sal y pimienta, luego incorporar las papas y mezclar suavemente para que se integren sin romperse demasiado.
-
En una sartén limpia con un poco de aceite, verter la mezcla y cocinar a fuego medio-bajo unos 4–5 minutos, hasta que los bordes se despeguen y la base esté dorada.
-
Con ayuda de un plato, dar vuelta la tortilla y cocinar del otro lado otros 3–4 minutos, hasta que quede dorada y cuajada al gusto (más jugosa o más firme).
-
Dejar reposar unos minutos y servir tibia o a temperatura ambiente.