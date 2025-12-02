Putin rechazó el plan de paz para Ucrania y amenazó con una nueva guerra

El presidente ruso Putin se reúne con periodistas en Moscú

El presidente Vladimir Putin rechazó este martes el plan de paz para Ucrania propuesto por los países europeos y dijo que su país está "dispuesto a luchar" si Europa quiere un conflicto directo con Moscú. Las declaraciones del presidente ruso fueron justo antes de que reuniera en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo Putin a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Putin acusó a las potencias europeas de "obstaculizar" los intentos del presidente de Estados Unidos de poner fin a la guerra en Ucrania presentando propuestas que sabían que serían "absolutamente inaceptables" para Moscú, para luego poder acusar a Rusia de no querer la paz. Putin dijo que las potencias europeas se habían cerrado en las conversaciones de paz sobre Ucrania porque habían cortado los contactos con Rusia. "Están del lado de la guerra", dijo Putin refiriéndose a las potencias europeas.

Putin amenaza con cortar acceso de Ucrania al mar tras ataques a petroleros

El presidente ruso amenazó con cortar el acceso de Ucrania al mar en respuesta a los ataques con drones a petroleros de la "flota en la sombra" rusa en el mar Negro. "La solución más radical es cortar a Ucrania el acceso al mar, entonces la piratería será imposible en principio", dijo Putin en declaraciones televisadas.

Agregó que Rusia intensificaría los ataques a instalaciones y buques ucranianos, y que tomaría medidas contra los petroleros de los países que ayudan a Ucrania.

Un funcionario de seguridad ucraniano dijo el sábado que aviones no tripulados de la marina ucraniana atacaron dos petroleros sancionados en el mar Negro cuando se dirigían a un puerto ruso para cargar crudo destinado a mercados extranjeros.

El martes, un petrolero de bandera rusa cargado de aceite de girasol denunció un ataque con drones frente a la costa turca, pero sus 13 tripulantes resultaron ilesos, informaron la autoridad marítima turca y la agencia marítima Tribeca. Ucrania dijo que no tenía nada que ver con ese incidente. Ucrania también atacó con misiles y aviones no tripulados el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, lo que ha interrumpido el transporte de petróleo.

Con información de Reuters