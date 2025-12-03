Están enamorados de Argentina, son fanáticos de Maradona y vuelven al Mundial

El Mundial 2026 se acerca y ya tiene 42 selecciones confirmadas para disputarlo a la espera del sorteo del viernes 5 de diciembre del 2025. Una de ellas es Escocia, que se ganó su cupo a través de las eliminatorias europeas y tiene un vínculo especial con Argentina. No sólo por su amor a nuestro país, sino también porque tienen a Diego Armando Maradona como un ídolo. Tal como lo demostraron en la Eurocopa 2024, seguramente inundarán las calles de Estados Unidos, Canadá y México cuando el equipo de Steve Clarke juegue.

Los escoceses volverán a una Copa del Mundo después de 28 años, ya que su última participación fue en Francia 1998. Sin embargo, no tienen el mejor recuerdo ya que cayeron en el partido inaugural frente al entonces vigente campeón Brasil por 1 a 0, luego empataron 1 a 1 con Noruega y por último perdieron 3 a 0 contra Marruecos. De esta manera, quedaron en el cuarto lugar del Grupo A quedando eliminados, por lo que en 2026 buscarán revancha con un plantel que promete.

Escocia va 28 años después a un Mundial, con Maradona como ídolo y su amor a Argentina

La rivalidad con Inglaterra es sin dudas histórica y su inicio no tiene nada que ver con el mundo del fútbol. Sin embargo, sí se unen con el deporte en un punto y es con Diego. Los goles del "Diez" a los ingleses en el Mundial 1986 no sólo hicieron festejar al pueblo escocés, sino también tomarle un cariño especial a nuestro país. Una demostración clara de ello fue la canción compuesta por el artista Nick Morgan el año pasado bajo el nombre "No Scotland no party (sin Escocia no hay fiesta)", con la melodía de "La Mano de Dios" de Rodrigo.

El cantante escribió este tema en base a la participación de su selección en la Eurocopa 2024 y no sólo recordó a "Pelusa", sino también al cantante argentino fallecido en el 2000. Sin embargo, los resultados nuevamente no ayudaron y la "Steve Clarke's Tartan Army" se despidió en fase de grupos con dos derrotas -vs. Hungría 1-0 y vs. Alemania por 5-1 además del empate 1 a 1 con Suiza-. Claro que en 2026 buscarán mejorar ese papel como también lo hecho en mundiales pasados.

Cómo le fue a Escocia en los Mundiales a lo largo de la historia

Los escoceses dijeron presente en nueve ediciones de Copas del Mundo: Suiza 1954, Suecia 1958, Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990 y Francia 1998. En 1974 consiguió su primera victoria en un Mundial y fue contra Zaire por 2 a 0 en el debut -en Suecia sumó un punto tras igualar con Yugoslavia-. Sin embago, tal como sucedió en los ocho mundiales restantes que jugaron, nunca lograron pasar la fase de grupos. En total, Escocia acumula 4 triunfos, 7 empates y 12 derrotas desde su primera participación hasta lo sucedido hace 28 años atrás.

Cómo llegó Escocia al Mundial 2026

El seleccionado escocés clasificó en el primer lugar del Grupo C de las eliminatorias europeas luego de competir contra Dinamarca, Grecia y Bielorrusia. Tras seis compromisos, los deClarke acumularon un total de 4 victorias, un empate y una derrota, lo que les alcanzó para que con 13 puntos queden como líderes y logren su pasaje a la Copa del Mundo. De esta manera, integran el Bombo 3, por lo que pueden ser rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos.