La receta de los medallones de brócoli y cebolla, una propuesta saludable para el almuerzo

La receta de los medallones de brócoli y cebolla para el almuerzo.

Si buscás una opción fácil, nutritiva y rendidora para tus comidas diarias, estos medallones de brócoli y cebolla son una excelente alternativa. Se preparan en pocos pasos, pueden freezarse y resultan ideales para resolver un almuerzo rápido y liviano sin resignar sabor.

Con pocos ingredientes y una receta simple, estos medallones combinan textura, sabor y valor nutritivo, clave para para tener listos en el freezer y disfrutar en cualquier momento.

Ingredientes:

1 brócoli

1 cebolla grande

2 cebollas de verdeo

2 dientes de ajo

100 g de queso parmesano rallado

2 huevos

4 cucharadas de harina 0000

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de nuez moscada

Sal y pimienta a gusto

Los medallones de brócoli y cebolla son una buena alternativa para freezar y tener en casa ante cualquier acontecimiento.

Preparación paso a paso de los medallones de brócoli y cebolla