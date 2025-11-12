La receta de los medallones de brócoli y cebolla, una propuesta saludable para el almuerzo

Si buscás una opción fácil, nutritiva y rendidora para tus comidas diarias, estos medallones de brócoli y cebolla son una excelente alternativa. Se preparan en pocos pasos, pueden freezarse y resultan ideales para resolver un almuerzo rápido y liviano sin resignar sabor.
Con pocos ingredientes y una receta simple, estos medallones combinan textura, sabor y valor nutritivo, clave para para tener listos en el freezer y disfrutar en cualquier momento.
Ingredientes:
-
1 brócoli
-
1 cebolla grande
-
2 cebollas de verdeo
-
2 dientes de ajo
-
100 g de queso parmesano rallado
-
2 huevos
-
4 cucharadas de harina 0000
-
1 cucharadita de pimentón
-
1 cucharadita de nuez moscada
-
Sal y pimienta a gusto
Preparación paso a paso de los medallones de brócoli y cebolla
-
Preparar el brócoli. Cortá las flores, lavalas bien y procesalas hasta lograr una textura granulada.
-
Incorporar los vegetales. Picá la cebolla, las de verdeo y el ajo, y mezclalos con el brócoli procesado.
-
Formar la mezcla. En un bowl, agregá los huevos, el queso parmesano, la harina y los condimentos. Integrá bien hasta obtener una masa uniforme.
-
Dar forma. Con las manos, formá los medallones. Si la mezcla está muy húmeda, sumá una cucharada más de harina.
-
Cocinar. Llevá al horno a 180 °C en una fuente aceitada durante 25 minutos, girándolos a mitad de cocción para que queden dorados y parejos.
-
Servir. Podés acompañarlos con arroz integral, ensaladas frescas o una salsa de yogur con limón y menta.