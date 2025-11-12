EN VIVO
La receta de los medallones de brócoli y cebolla, una propuesta saludable para el almuerzo

Estos medallones de brócoli y cebolla son una opción fácil, saludable y deliciosa para el almuerzo, ideales para preparar con anticipación y freezar.

12 de noviembre, 2025 | 10.25

Si buscás una opción fácil, nutritiva y rendidora para tus comidas diarias, estos medallones de brócoli y cebolla son una excelente alternativa. Se preparan en pocos pasos, pueden freezarse y resultan ideales para resolver un almuerzo rápido y liviano sin resignar sabor.

Con pocos ingredientes y una receta simple, estos medallones combinan textura, sabor y valor nutritivo, clave para para tener listos en el freezer y disfrutar en cualquier momento.

Ingredientes:

  • 1 brócoli

  • 1 cebolla grande

  • 2 cebollas de verdeo

  • 2 dientes de ajo

  • 100 g de queso parmesano rallado

  • 2 huevos

  • 4 cucharadas de harina 0000

  • 1 cucharadita de pimentón

  • 1 cucharadita de nuez moscada

  • Sal y pimienta a gusto

Los medallones de brócoli y cebolla son una buena alternativa para freezar y tener en casa ante cualquier acontecimiento.

Preparación paso a paso de los medallones de brócoli y cebolla

  1. Preparar el brócoli. Cortá las flores, lavalas bien y procesalas hasta lograr una textura granulada.

  2. Incorporar los vegetales. Picá la cebolla, las de verdeo y el ajo, y mezclalos con el brócoli procesado.

  3. Formar la mezcla. En un bowl, agregá los huevos, el queso parmesano, la harina y los condimentos. Integrá bien hasta obtener una masa uniforme.

  4. Dar forma. Con las manos, formá los medallones. Si la mezcla está muy húmeda, sumá una cucharada más de harina.

  5. Cocinar. Llevá al horno a 180 °C en una fuente aceitada durante 25 minutos, girándolos a mitad de cocción para que queden dorados y parejos.

  6. Servir. Podés acompañarlos con arroz integral, ensaladas frescas o una salsa de yogur con limón y menta.

