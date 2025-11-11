Receta de pan nube sin horno: sin harina, proteico, bajo en carbohidratos y se hace en minutos.

Existe una receta para preparar un pan nube en sartén, sin harina y sin TACC libre de gluten. Es ideal si sos celíaco, tenés intolerancia o alergia al gluten o bien no querés consumir harinas. Además no lleva horno, perfecto para hacer en estos días de calor.

Además, es una alternativa más proteica, ya que lleva dos huevos y cucharadas de queso crema, grasas saludables y pocos carbohidratos. Es ideal para esos días en los que querés merendar algo rico sin tener que pasar tanto tiempo en la cocina.

Como su nombre lo indica, te queda un pan con la textura de una nube, suave y esponjoso. La receta fue compartida por el sitio web de cocina Bon Viveur, que comparte recetas fáciles y saludables. Se hace a la sartén y en muy pocos minutos.

Receta de pan nube en sartén, sin harinas y sin TACC libre de gluten

Ingredientes

2 huevos

2 cucharadas de queso crema

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Preparación

Separar las claras y las yemas. Batir las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme. Mezclar las yemas con el queso crema y la sal. Incorporar las claras con movimientos envolventes para no perder aire. Colocar porciones de la mezcla en una sartén apenas engrasada y cocinar a fuego bajo hasta dorar de ambos lados. ¡Listo!

Con qué comer el pan nube

Podés prepararte dos panes de este tipo o uno solo y dividirlo a la mitad en rodajas. Podés rellenarlo con lo que más te guste como si fuese un sandwich: palta, tomate, rúcula, queso, jamón, huevo o lo que quieras.

Si querés comerlo como si fuesen tostadas, les podés untar queso crema, manteca, mermelada, dulce de leche o lo que tengas en casa. Es importante remarcar que si sos celíaco todos los ingredientes deben contar con el logo de "sin TACC".

Beneficios del pan nube para la salud