Más fácil que la chocotorta: el postre con galletitas, sin horno y rápido

Más fácil que la chocotorta: el postre con galletitas de vainilla y limón, no lleva horno, ideal para este verano 2026.

Existe una receta de postre de vainilla y limón que es delicioso y refrescante, ideal para preparar este verano 2026. Si ya te cansaste de las tortas heladas tradicionales como la chocotorta o querés cocinar alguna otra que no lleve horno, esta receta te va a encantar.

Receta de postre de vainilla y limón, fresco para el verano

Los postres sin horno son perfectos para sacarte el antojo de comer algo dulce en esos días de mucho calor. La receta fue compartida por el sitio web de Recetas Nestlé y es muy fácil de hacer en casa con pocos ingredientes.

Al igual que la chocotorta, que se prepara con chocolinas, esta receta se prepara a base de otras galletitas clásicas: las vainillas. Para preparar el frosting, se utilizan leche condensada, crema de leche y ralladura y jugo de limón para darle un toque extra de sabor cítrico.

Ingredientes

200 gr de vainillas

250 gr de crema de leche

200 gr de leche condensada Nestlé

1 1/2 de jugo de limón

1 cucharadita de ralladura de limón

Preparación