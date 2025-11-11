Más fácil que la chocotorta: el postre con galletitas, sin horno y rápido

Existe una receta de postre de vainilla y limón que es delicioso y refrescante, ideal para preparar este verano 2026. Si ya te cansaste de las tortas heladas tradicionales como la chocotorta o querés cocinar alguna otra que no lleve horno, esta receta te va a encantar.
Receta de postre de vainilla y limón, fresco para el verano
Los postres sin horno son perfectos para sacarte el antojo de comer algo dulce en esos días de mucho calor. La receta fue compartida por el sitio web de Recetas Nestlé y es muy fácil de hacer en casa con pocos ingredientes.
Al igual que la chocotorta, que se prepara con chocolinas, esta receta se prepara a base de otras galletitas clásicas: las vainillas. Para preparar el frosting, se utilizan leche condensada, crema de leche y ralladura y jugo de limón para darle un toque extra de sabor cítrico.
Ingredientes
200 gr de vainillas
250 gr de crema de leche
200 gr de leche condensada Nestlé
1 1/2 de jugo de limón
1 cucharadita de ralladura de limón
Preparación
En un bol, batir un poco la crema, agregar la leche condensada seguir batiendo mientras se agrega de a poco el jugo de limón
Cuando queda consistente dejar de batir, agregar un poco de ralladura de limón. Llevar al frío un rato.
Colocar la mezcla encima de la capa de galletitas, acomodar otra capa de vainillas, así sucesivamente. ¡Cantidad de capas a gusto!
Llevar a la heladera mínimo 3 horas, si es de un día para otro mejor.
Retirar del frío, sacarla del molde, colocar en el plato correspondiente y adornar con el chocolate y ralladura de limón. ¡A disfrutar!