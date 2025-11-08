Receta fresca para este verano 2026: cómo hacer Sunomono, ensalada japonesa de pepino, fácil y deliciosa.

Existe una receta de ensalada japonesa de pepino llamada Sunomono que es deliciosa, fresca e ideal para hacer este verano 2026. Ahora que se acercan los días de calor, tener a mano recetas saludables pero que a su vez sean ricas y originales es fundamental, especialmente si ya te aburriste de las ensaladas más tradicionales.

Esta receta es muy fácil de preparar, perfecta para esos días en los que no tenés ganas de prender el horno pero querés comer algo rico, diferente y saludable. El pepino se caracteriza por su sabor refrescante, perfecto para el verano. Es el ingrediente estrella de esta ensalada, que se diferencia de las más conocidas por su salsa excepcional.

Se trata de una salsa que se prepara a base de salsa de soja, vinagre, aceite de sésamo o de oliva, semillas de sésamo y endulzante. La receta fue compartida por Irene Pérez, creadora de contenido de la cuenta de Instagram @come.vive.viaja, quien comparte recetas de todo el mundo en sus redes sociales.

Receta de Sunomono: ensalada japonesa de pepino

Ingredientes

3 pepinos pequeños (270 gr aprox)

1 cucharada de sal para soltar líquido y masajear

Para la salsa:

1 cucharada de salsa de soja

3 cucharadas de vinagre de arroz o de vino blanco

1 cucharada de aceite sésamo (sirve también de aceite de oliva)

1 cucharada de azúcar, de coco, eritritol o stevia en polvo

Semillas de Sésamo y/o sésamo negro

Preparación