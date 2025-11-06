Receta fresca para el verano 2026: ensalada deliciosa con salsa de yogur, cilantro y limón.

Existe una receta de ensalada fresca, deliciosa y nutritiva para preparar este verano 2026. Si ya te cansaste de las ensaladas más tradicionales o querés innovar y no se te ocurren ideas, esta receta te va a encantar. Su condimento estrella es la ensalada de yogur, palta, cilantro y limón, que le da un toque único.

Pensar salsas para sumarle a las ensaladas es una muy buena idea para darles un extra de sabor. El yogur, además de consumirse solo, es un ingrediente muy versátil para los almuerzos y las cenas. Debe ser un yogur natural, no de vainilla, ya que eso alteraría completamente el sabor de la receta.

La receta fue compartida por Valen Díaz, quien comparte sus recetas en sus redes sociales. Además de ser alta en fibra ya que se prepara a base de vegetales y verduras, también es rica en proteínas gracias al yogur y a los garbanzos.

Receta de ensalada fresca para el verano con salsa de yogur, cilantro y limón

Ingredientes

Para la ensalada

1 lata de garbanzos

1 pepino

1/2 cebolla morada

Tomates cherry (cantidad a gusto)

Para la salsa

1/2 taza de yogur natural

1 palta

Jugo de 1/2 limón

Cilantro (cantidad a gusto, depende qué tan intensa quieras la salsa)

Preparación