Existe una receta para preparar conitos de coco rallado y limón, saludables y con un sabor muy fresco para este verano 2026. Ahora que se acercan los días de calor, muchas personas buscan recetas fáciles y que lleven poco tiempo para los desayunos y las meriendas.
Esta receta es ideal si querés desayunar algo diferente, sin caer en las galletitas ultraprocesadas compradas en supermercados, llenas de químicos y colorantes. Aunque esta receta lleva azúcar, si tenés algún problema de salud que no te permita comer azúcar o no querés consumirla podés reemplazar por eritritol o stevia.
En este caso, vas a necesitar ajustar las cantidades. La receta original lleva 200 gr de azúcar y 200 gr de coco rallado, pero como el eritritol y la stevia pueden tener un sabor más dulce, podés usar 100 gr de endulzante y 300 gr de coco rallado. La receta fue compartida por Luisina Perez Pierón, chef de recetas para niños, en su perfil de TikTok.
Receta de conitos de coco rallado y limón
Ingredientes (rinde para aproximadamente 40 conitos chiquitos)
200 gr de azúcar (podés reemplazar con otro endulzante en polvo, como eritritol o stevia).
200 gr de coco rallado.
2 huevos.
Ralladura de un limón.
Preparación
En un bol, mezclar el azúcar (o el endulzante de tu gusto) con coco rallado. Si usás stevia o eritritol en vez de azúcar, seguramente necesites agregar más cantidad de coco rallado y menos de endulzante. Podés ir probando el sabor a medida que los mezclás.
Añadir los dos huevos.
Sumar la ralladura de un limón, que le va a dar un toque exquisito.
Una vez integrado todo, darle forma de conitos con las manos. Armalos del tamaño que más te guste y colocarlos sobre una placa para horno con papel manteca o con un poquito de manteca en la base.
Llevar al horno hasta que se doren.
¡Listo! Podés decorarlos con dulce de leche, mantequilla de maní o comerlos solos.