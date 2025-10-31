Solo 4 ingredientes y en 10 minutos: receta de conitos de coco y limón para la merendar este verano 2026.

Existe una receta para preparar conitos de coco rallado y limón, saludables y con un sabor muy fresco para este verano 2026. Ahora que se acercan los días de calor, muchas personas buscan recetas fáciles y que lleven poco tiempo para los desayunos y las meriendas.

Esta receta es ideal si querés desayunar algo diferente, sin caer en las galletitas ultraprocesadas compradas en supermercados, llenas de químicos y colorantes. Aunque esta receta lleva azúcar, si tenés algún problema de salud que no te permita comer azúcar o no querés consumirla podés reemplazar por eritritol o stevia.

En este caso, vas a necesitar ajustar las cantidades. La receta original lleva 200 gr de azúcar y 200 gr de coco rallado, pero como el eritritol y la stevia pueden tener un sabor más dulce, podés usar 100 gr de endulzante y 300 gr de coco rallado. La receta fue compartida por Luisina Perez Pierón, chef de recetas para niños, en su perfil de TikTok.

Receta de conitos de coco rallado y limón

Ingredientes (rinde para aproximadamente 40 conitos chiquitos)

200 gr de azúcar (podés reemplazar con otro endulzante en polvo, como eritritol o stevia).

200 gr de coco rallado.

2 huevos.

Ralladura de un limón.

Preparación