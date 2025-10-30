Crumble de manzana sin TACC: receta fácil y apta para celíacos

La receta usa una mezcla de harina sin gluten y frutos secos molidos.

El crumble de manzana sin TACC es una versión libre de gluten del clásico postre inglés que combina la frescura de las manzanas con una cobertura crocante. Es ideal para quienes buscan una receta casera, fácil y apta para celíacos, sin perder ni negociar el sabor ni la textura.

En Argentina, la cocina sin gluten viene creciendo cada año, y esta receta es una opción perfecta para preparar con ingredientes que se consiguen en cualquier supermercado o dietética. Este crumble de manzana va a venir ideal con unos buenos mates. Tomá nota.

Qué ingredientes necesitás para tu crumble de manzana sin tacc

Para el relleno, vas a necesitar:

1 kg de manzanas verdes o rojas (Granny Smith o Delicious)

75 g de azúcar

2 cdas de canela molida

1 cda de agua o jugo de limón para que no se oxiden

Para el crumble crocante:

100 g de frutos secos molidos (almendras o avellanas)

100 g de harina sin TACC (puede ser mezcla comercial o harina de arroz)

120 g de manteca fría

75 g de azúcar

50 g de copos de avena certificados sin gluten

Es importante que todos los ingredientes tengan el sello “sin TACC”, especialmente la avena, ya que puede contaminarse con gluten durante su procesamiento.

Hornealo hasta que quede dorado y con una textura crujiente.

Paso a paso: cómo preparar el crumble

1. Precalentá el horno a 200 °C.

2. Pelá y cortá las manzanas en cubos medianos. Mezclalas con el azúcar, la canela y el agua o jugo de limón.

3. Colocá las manzanas en una fuente previamente enmantecada.

4. Prepará el crumble: mezclá la harina sin gluten, los frutos secos, el azúcar, los copos de avena y la manteca fría hasta formar una textura arenosa.

5. Cubrí las manzanas con esta mezcla sin presionar demasiado.

6. Horneá durante 30–35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

Servilo tibio, solo o con una bocha de helado de vainilla.

Postre saludable y adaptable

El crumble sin TACC se puede adaptar fácilmente: cambiá el azúcar por mascabo, usá margarina vegetal si querés una versión sin lácteos o agregá peras junto con las manzanas para un sabor más fresco.

Además, es una receta rendidora, económica y perfecta para los meses fríos.

Disfrutá sin restricciones

Este crumble de manzana sin gluten es la prueba de que comer rico y sin TACC es totalmente posible. Su aroma a canela, su textura crocante y su sencillez lo vuelven un postre infalible para compartir en familia o con amigos, sin preocuparte por el gluten.