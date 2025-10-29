Solo 2 ingredientes: receta fácil para preparar las pastas más deliciosas y saludables.

Existe una receta muy fácil para preparar unas pastas deliciosas y saludables con tan solo dos ingredientes. Si ya te cansaste de los fideos, ñoquis, ravioles o canelones comprados, o bien querés aprovechar los ingredientes que tenés en casa, esta receta es ideal.

Se trata en preparar unas pastas caseras a base de dos ingredientes: espinaca cocida y harina. No necesitás nada más para preparar estas ricas pastas, que además son altas en fibra y sin colorantes ni químicos, a diferencia de las compradas.

La receta fue compartida por Julieta, creadora de la cuenta de TikTok @casirecetas, donde comparte recetas saludables. Para la salsa vas a necesitar otros ingredientes, pero podés hacer estas pastas y añadirle la salsa que más te guste, adaptándola a lo que tengas en casa.

Receta de pastas de espinaca saludables y deliciosas

Ingredientes

Para las pastas:

400 gr de espinaca cocida y bien escurrida.

1 taza de harina.

Para la salsa:

1 diente de ajo.

1/4 de cherrys.

2 cdas abundantes de queso crema.

Pimienta + pimentón dulce + queso a gusto.

Preparación