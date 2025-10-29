Existe una receta muy fácil para preparar unas pastas deliciosas y saludables con tan solo dos ingredientes. Si ya te cansaste de los fideos, ñoquis, ravioles o canelones comprados, o bien querés aprovechar los ingredientes que tenés en casa, esta receta es ideal.
Se trata en preparar unas pastas caseras a base de dos ingredientes: espinaca cocida y harina. No necesitás nada más para preparar estas ricas pastas, que además son altas en fibra y sin colorantes ni químicos, a diferencia de las compradas.
La receta fue compartida por Julieta, creadora de la cuenta de TikTok @casirecetas, donde comparte recetas saludables. Para la salsa vas a necesitar otros ingredientes, pero podés hacer estas pastas y añadirle la salsa que más te guste, adaptándola a lo que tengas en casa.
Receta de pastas de espinaca saludables y deliciosas
Ingredientes
Para las pastas:
-
400 gr de espinaca cocida y bien escurrida.
-
1 taza de harina.
Para la salsa:
-
1 diente de ajo.
-
1/4 de cherrys.
-
2 cdas abundantes de queso crema.
-
Pimienta + pimentón dulce + queso a gusto.
Preparación
-
Procesar la espinaca, previamente lavada y cocida, con la taza de harina (la que quieras). Se te tiene que formar una masa que seas capaz de amasar.
-
Poner a hervir el agua. Mientras tanto, preparar la salsa. Podés hacerla colocando un poquito de aceite de oliva con ajo picado en una cacerola al fuego y agregarle los cherrys, el queso crema y los ingredientes que quieras (como pimentón dulce y pimienta). Se aconseja que pongas la hornalla bien fuerte.
-
Poner un poquito de sal gruesa en la otra olla para las pastas. Una vez que haya hervido el agua, colocar los pedacitos de pasta. Podés cortarla con una tijera, con un cuchillo o darle forma con las manos como más te guste.
-
Una vez listos y cocidos, van a flotar. Sacalos y agregalos a la sartén donde hiciste la salsa. Añadir el queso para que se derrita ahí. Una vez listo todo, sacar del fuego.
-
¡Listo!