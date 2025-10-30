Receta de fainá: cómo hacerla fácil y rápido, según chefs especialistas

Tras su cierre, la histórica pizzería La Casa Blanca de Habana reabrió sus puertas en 2024

La fainá es el acompañamiento clave de la pizza, aunque también se puede disfrutar sola. Prepararla en casa es muy fácil y rápido: solo se necesitan algunos ingredientes y pocos minutos de horno. Por suerte, chefs especialistas compartieron su receta y trucos simples para lograr una textura perfecta.

Esta es la receta clave de fainá, según chefs especialistas

Alejo Medina, el chef ejecutivo de la pizzería La Casa Blanca de Habana, compartió su receta y reveló los trucos para preparar fainá con el clásico piso crocante por fuera y la característica suavidad por dentro. Se trata de una receta fácil y rápida, que lleva solo unos minutos, pero que garantiza un sabor exquisito.

La fainá se puede prepara en minutos y es el acompañamiento clave de la pizza

Ingredientes (para una faina de 8 porciones)

Harina de garbanzos, 300 g

Agua, 900 ml

Sal, 12 g

Pimienta blanca, 1,6 g

Queso sardo rallado, 34 g

Aceite de oliva, 25 ml

Preparación paso a paso

Mezclar en un recipiente el agua junto con la sal y la pimienta para que se integren mejor. Luego, agregar de a poco la harina de garbanzos mientras se mezcla con un batidor. Una vez bien incorporada la harina, agregar el queso sardo y por último el aceite de oliva. Batir hasta que quede todo bien integrado. Calentar en un horno a 180 grados la placa ya aceitada por 2 minutos, esto le va a dar el piso crocante característico a la faina. rter la mezcla de fainá en la placa caliente. Cocinar hasta que esté bien dorado por encima. Antes de desmoldarla dejar reposar durante unos 20 minutos para que se asiente.

Consejo: para fainás especiales, se le puede agregar por encima cebolla caramelizada con queso sardo, hongos salteados con verdeo o rúcula con cebolla y tomates cherry.

Para fainás especiales se le puede agregar por encima salteados con rúcula, cebolla y tomates cherry

La Casa Blanca de Habana: la pizzería que le rinde homenaje a la tradición, la familia y la amistad

Ubicada en el corazón de Villa Pueyrredón, La Casa Blanca de Habana fue fundada originalmente en los años 90 y luego de 20 años cerró sus puertas. La histórica pizzería regresó en septiembre de 2024 de la mano de Walter García Díaz y Martín Coiro, dos amigos nacidos y criados en la zona, decididos a recuperar el histórico local con una propuesta de calidad, fiel a su esencia original pero con una mirada más contemporánea.

El proyecto conserva el nombre y elementos icónicos del lugar, pero incorpora una identidad renovada: la cocina gira en torno a un horno de piedra 100% a leña, con quebracho blanco y rojo, hecho por un artesano. Desde la cocina, liderada por el chef Alejo Medina, ofrecen productos elaborados con masa madre con fermentación de 48 horas y harina tipo napoletana. La preparación es en tiempo real y las pizzas se cocinan a la vista.

En detalle, las pizzas son de 30 cm y combinan técnicas napoletanas con sabores porteños y se presentan en dos líneas:

Las pizzas tradicionales: napolitana, fugazzeta clásica y rellena, cuatro quesos, muzzarella

napolitana, fugazzeta clásica y rellena, cuatro quesos, muzzarella Las pizzas especiales: como stracciatella (con base blanca de crema, mozzarella, calabaza asada, hongos, almíbar, hierbas y tomates confit), mortadella con pistacho (con salsa de tomates casera, mozzarella, ricotta, maní tostado y pesto de albahaca), bresaola (con crema de ajo crocante, mozzarella, queso duro, almíbar cítrico con un poco de picor) y azul (con base de crema, mozzarella, cebolla caramelizada y de verdeo).

Las pizzas se concinan en el momento y al estilo napoletano

La carta ofrece una sección “Para picar”, que incluye lehmeyún (empanada armenia) de receta familiar, pan de pizza con alioli casero y porciones de fainá en variedades como cebolla caramelizada con queso reggiano, o tomates confitados con rúcula y cebolla morada. También cuenta con alternativas veganas y sin TACC, elaboradas en horno convector.