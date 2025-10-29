Helado estilo soft de crema de avellanas: furor por la delicia que incorporó una famosa pizzería porteña a su carta.

Una pizzería del barrio porteño de Villa Pueyrredón sumó a su carta un gusto de helado muy esperado por los fanáticos de este postre. Además de los clásicos como dulce de leche, chocolate, tramontana y sabores frutales, este nuevo sabor se incorpora como una nueva alternativa.

El local es La Casa Blanca de Habana, famosa por sus pizzas 100% a leña, que en una búsqueda por reinventarse incorporó un helado estilo soft de crema de avellanas, ideal para los fanáticos de los helados cremosos que están dispuestos a probar sabores que se salgan de los ya conocidos.

Se trata de una propuesta heladera preparada en máquina soft, con textura cremosa y ligera, servido en un vasito estilo sundae, coronado con praliné de maní tostado y salsa de caramelo. Como resultado, surgió un postre equilibrado y reconfortante, que mantiene la impronta casera y el sello de calidad que caracteriza a esta pizzería de Villa Pueyrredón.

“Queríamos sumar algo nuevo, seguir creando y mantenernos en movimiento. Es parte del espíritu emprendedor del equipo”, cuenta Walter García Díaz, uno de los dueños del local. Con esta incorporación, La Casa Blanca de Habana refuerza su propósito de ofrecer productos de consumo masivo con elaboración artesanal, desde sus pizzas de masa madre hasta su popular torta de ricota de la nona Elena y este novedoso helado, donde cada detalle es creado en el propio lugar por su equipo de trabajo.

La Casa Blanca de Habana: dónde queda la pizzería que ofrece helado de avellanas

La Casa Blanca de Habana está ubicada en la esquina de Nazca y Habana. Esta pizzería es 100% a leña y combina la tradición porteña con la técnica napoletana, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos, familias y amigos del barrio.

En línea con su idea de seguir sorprendiendo a sus clientes con productos nuevos, La Casa Blanca de Habana sigue ampliando su propuesta sin perder su esencia: brindar calidad, sabor y calidez en cada detalle.

Dirección: Nazca 4301, Villa Pueyrredón.

Días y horarios: martes y miércoles de 19 a 23.30, jueves a domingos de 20 a 00.

Instagram: @lacasablancadehabana