Recién inaugurado: El túnel en plena Ciudad de Buenos Aires que resuelve un caos de tránsito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo túnel vehicular en Villa Pueyrredón. Se trata de un cruce que facilita el paso del tránsito en la Avenida Del Fomentista, en su intersección con las vías del ferrocarril Mitre - J.L. Suárez, y mejora la conectividad en la zona.

Así es el nuevo cruce vehicular que soluciona un problema de tránsito en CABA

Llevada a cabo por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), la obra se realizó para ampliar el acceso de los vehículos y solucionar un problema histórico del área. Antes, el túnel contaba con un solo carril y se gestionaba el paso mediante semáforos, lo que llevaba a congestiones y demoras.

Con la reforma se sumó otro carril y se volvió el cruce doble mano

Con la reforma se eliminó una vereda y se sumó otro carril. Ahora, el paso es doble mano, lo que permite que continúe la fluidez del tránsito que proviene de la avenida Del Fomentista por debajo de las vías del tren.

Mientras que el nuevo cruce peatonal mide 5 metros de ancho y 2,47 metros de alto y cuenta con un diseño abierto que describieron como “seguro y confortable para quienes transiten a pie o en bicicleta”. El objetivo era que el espacio sea más cómodo e inclusivo al mejorar el acceso para personas con movilidad reducida y cochecitos.

También se mejoró el cruce peatonal para quienes transitan a pie o en bicicleta

Nueva plazoleta en Villa Pueyrredón

La construcción del túnel y el paso peatonal había comenzado en marzo de este año, tras una licitación pública hecha a fines de 2024. Si bien la parte vial del proyecto quedó finalizada, desde AUSA explicaron que las obras continuarán hasta finales de octubre para mejorar el espacio urbano alrededor del cruce y ofrecerle nuevas facilidades a los vecinos de Villa Pueyrredón.

Todavía se realizan obras en la plazoleta para mejorar el espacio urbano alrededor del túnel

Entre las diferentes remodelaciones se incorporarán: