Queda en Villa Pueyrredón y hacen un mega sánguche de vacío: la imperdible propuesta gastronómica

La imperdible propuesta de sánguche de vacío.

El barrio porteño de Villa Pueyrredón está de festejo y la gastronomía local lo celebra a su manera. Como parte de su ciclo de homenajes a referentes del barrio, uno de los comercios furor prepara algo especial: se trata de La Casa Blanca de Habana presenta una creación especial en honor a La Chancha y los Veinte, la parrilla que desde 2018 conquistó al vecindario con su espíritu popular, comidas típicas y su impronta bien barrial.

El sánguche de vacío imperdible en un comercio gastronómico de Capital Federal

La propuesta consiste en un sándwich de vacío con queso provolone gratinado, morrón, cebolla y chimichurri, preparado con la marca registrada de la pizzería: su masa de pizza fermentada durante 48 horas con masa madre y harina tipo napoletana, cocida en horno 100% a leña. Como toque final, el plato se sirve con un alioli casero en los bordes, un detalle que lo distingue y le suma sabor. Esta edición limitada estará disponible hasta el jueves 28 de agosto, exclusivamente en el local de Nazca y Habana.

El lanzamiento llega en un mes clave para la comunidad: agosto marca el 118º aniversario de Villa Pueyrredón, y la pizzería eligió sumarse a la celebración con un guiño gastronómico que conecta pasado y presente a través de la tradición del barrio y sus sabores más representativos.

Además del sándwich homenaje, el local mantiene vigente una promoción que ya es un clásico entre los habitués: 2x1 en cerveza Quilmes tirada, disponible todos los martes, miércoles y jueves hasta fin de mes. Una excusa perfecta para acompañar la propuesta y brindar por la identidad porteña. Con estas iniciativas, La Casa Blanca de Habana reafirma su compromiso con la cultura del encuentro, apostando a experiencias que combinan sabor, comunidad y buena compañía.