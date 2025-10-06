Un pasaje secreto que casi nadie conoce: el túnel natural de 70 metros que está escondido en Córdoba.

En el corazón del Valle de Calamuchita, Córdoba, La Cumbrecita ofrece más que senderos boscosos y arquitectura de estilo alpino: se puede vivir la experiencia de adentrarse en un río subterráneo, a través de un túnel natural que combina diferentes actividades turísticas y un gran espíritu aventurero. El tramo más emocionante corre por el arroyo Wildbach, que nace en las alturas de las Sierras Grandes, cerca de los 1.900 metros sobre el nivel del mar, y se “esconde” bajo grandes rocas formando cavernas naturales.

La travesía típica comienza con una caminata desde el pueblo de La Cumbrecita, cruzando senderos de montaña, bosques de abedules, subiendo al cerro Wank (alrededor de 1.620-1.700 metros) para luego descender hacia la zona donde el Wildbach forma su curso subterráneo. En algunos tramos, el río corre bajo piedras y rocas que forman un túnel natural; se atraviesan cavernas con techos de piedra, con secciones donde el agua está por los pies, automática oscuridad y alturas de cueva que oscilan entre 1 y 3 metros.

El recorrido subterráneo puede extenderse unos 70 metros de caverna principal en una de las versiones guiadas, aunque otros informes hablan de hasta 100 metros combinando tramos secos y húmedos, emergentes y sumergidos. Además, también se visita la llamada Cascada Escondida, ollas naturales para refrescarse, y miradores con vistas panorámicas al valle.

Cómo llegar a La Cumbrecita

La Cumbrecita está ubicada a unos 118 kilómetros de Córdoba capital y a 38 kilómetros de Villa General Belgrano. Se accede por la Ruta Provincial 5 hasta Villa General Belgrano y luego se continúa por la Ruta Provincial 109, un camino de montaña con vistas panorámicas. El último tramo, de aproximadamente 5 kilómetros, es de ripio consolidado y conduce hasta el acceso principal del pueblo.

Cabe destacar que La Cumbrecita es un pueblo peatonal, por lo que los autos deben dejarse en el estacionamiento habilitado antes del ingreso. Desde allí se puede iniciar la caminata hasta el inicio del sendero del Río Subterráneo o contratar una excursión guiada.