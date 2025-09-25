Es más antigua que las de Egipto: hallaron una PIRÁMIDE en el fondo del mar y hay una fuerte TEORÍA sobre su origen.

Cuando se piensa en pirámides, los primeros lugares que vienen a la mente son Egipto o México, pero muchas civilizaciones a lo largo de la historia hicieron este tipo de construcciones. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que se encontrara una construcción de este tipo debajo del agua. Pero esto es lo que sucedió recientemente y causa tanta sorpresa en el mundo científico.

Precisamente, un equipo científico informó el descubrimiento de una pirámide bajo el agua en el océano Atlántico, la cual, según las observaciones preliminares, podría superar en antigüedad a las famosas pirámides egipcias. Los expertos llegaron a este hallazgo mediante estudios batimétricos y registros de sonar que revelaron una estructura con contornos geométricos definidos.

Se estima que la pirámide acostaría unos 60 metros de altura, con una base que excede los 800 metros. La simetría y las proporciones observadas hacen que muchos consideren poco probable que se trate de una formación natural.

Cuáles son las teorías con respecto al origen de esta pirámide

El descubrimiento ha despertado gran expectación, pero también controversias. Algunos investigadores postulan que podría tratarse de una construcción de una civilización desconocida que existió hace más de 10.000 años. Otros prefieren vincular el hallazgo con mitos ancestrales, como el de la Atlántida.

Las próximas expediciones serán cruciales: planean enviar misiones de buceo y vehículos robóticos para tomar muestras de las piedras y determinar con mayor precisión su datación. Si se confirma su origen humano y su fecha, este monumento submarino podría redefinir parte de lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas.