El túnel de Hornos será la primera etapa de un plan integral de transformación urbana que busca modernizar el centro cívico de Caseros.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anunció la construcción de un túnel en la calle Hornos, en Caseros, financiado en su totalidad con recursos municipales

La obra que comenzará en 2026, apuntará a mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y conectar mejor ambos lados del paso a nivel del ferrocarril San Martín.

“Mantendrá la circulación actual de las calles, sumará colectoras para el acceso de los frentistas y generará nuevo espacio público del lado de Urquiza”, explicó el jefe comunal.

¿Cómo será el nuevo túnel de Caseros?

El túnel de Hornos será la primera etapa de un plan integral de transformación urbana que busca modernizar el centro cívico de Caseros. El objetivo, detalló Valenzuela, es unificar el centro comercial, simplificar la movilidad y descongestionar una zona clave para el tránsito local.

“Somos un municipio activo que baja la carga impositiva y ejecuta obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y para todo Tres de Febrero”, aseguró el intendente del oeste del conurbano bonaerense, quien también agregó que los trabajos fortalecerán la identidad urbana del distrito.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para repensar el corazón de Caseros, que incluirá la renovación del entorno de la Municipalidad, la plaza, el playón y los espacios públicos adyacentes. “Queremos conectar aún más Caseros Sur con Caseros Norte, potenciar la integración social y reactivar la actividad comercial”, concluyó el reciente electo senador bonaerense por La Libertad Avanza.

Desde el municipio subrayaron que las tareas se ejecutaran "gracias a una gestión de baja de impuestos". "Hacemos valer el esfuerzo de cada uno de los vecinos de #3F con obras trascendentes. Con mucho orgullo, te contamos que muy pronto pondremos en marcha el Túnel de Hornos en #Caseros y con recursos exclusivamente municipales".