Receta de cuadrados de coco de Maru Botana: nunca fallan

Maru Botana compartió una receta fácil de este clásico de la pastelería. La cocinera mostro cómo hacer cuadraditos de coco perfectos.

08 de octubre, 2025 | 16.46

Los cuadraditos de coco son uno de los infaltables en toda mesa dulce, ya que se trata de uno de los platos de la pastelería más tradicionales. Su sabor suave y su fácil preparación los convierten en una opción ideal para un antojo antes de una merienda o incluso para el postre, después de la cena.

Maru Botana publicó en sus redes sociales un video en el que explicó paso a paso cómo hacer los famosos cuadrados de coco. Se trata de una receta que se realiza en poco tiempo y tiene un resultado que se amolda a cualquier ocasión: una tarde familiar, picnic en la plaza con amigos o -si se le agrega una bocha de helado o una cucharada de crema- también sirve para postre.

Receta de cuadraditos de coco de Maru Botana

Ingredientes para la masa

  • 200 g azúcar.

  • 400 g manteca.

  • 600 g harina.

Ingredientes para el relleno

  • 800 g azúcar.

  • 600 g coco rallado.

  • 4 huevos.

  • 100 cc crema.

Paso a paso

  1. Hornear la base para blanquear (10-15 min).

  2. Dejar enfriar y agregar el dulce de leche.

  3. Mezclar coco, azúcar, crema y huevos, y volcar sobre el dulce.

  4. Llevar a horno medio-bajo (150 °C) hasta dorar (30 min aprox).

  5. Enfriar, cortar en cuadraditos y disfrutar

Cuadrados de coco.

Receta de tarta de coco y dulce de leche

Ingredientes

  • 1 taza de harina común (aproximadamente 150 g).

  • 100 g de manteca.

  • ½ taza de azúcar.

  • 1 huevo.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 400 g de dulce de leche repostero.

  • 150 g de coco rallado.

  • 3 huevos (para el relleno).

  • ½ taza de azúcar adicional (para el relleno).

Paso a paso 

  1. En un bol, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta formar una crema. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, y batir hasta integrar.

  2. Incorporar la harina poco a poco hasta formar una masa suave y homogénea. Cubrir con film y llevar a la heladera por unos 30 minutos.

  3. Estirar la masa y forrar una tartera previamente enmantecada. Pinchar la base con un tenedor y llevar al horno precalentado a 180 °C por unos 10 minutos para blanquearla.

  4. Retirar del horno y cubrir la base con el dulce de leche de manera uniforme.

  5. En otro bol, mezclar el coco rallado, el azúcar y los tres huevos hasta obtener una mezcla húmeda.

  6. Distribuir esta preparación sobre el dulce de leche y nivelar bien con una espátula.

  7. Hornear nuevamente a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.

  8. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y servir.

