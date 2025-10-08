Los cuadraditos de coco son uno de los infaltables en toda mesa dulce, ya que se trata de uno de los platos de la pastelería más tradicionales. Su sabor suave y su fácil preparación los convierten en una opción ideal para un antojo antes de una merienda o incluso para el postre, después de la cena.
Maru Botana publicó en sus redes sociales un video en el que explicó paso a paso cómo hacer los famosos cuadrados de coco. Se trata de una receta que se realiza en poco tiempo y tiene un resultado que se amolda a cualquier ocasión: una tarde familiar, picnic en la plaza con amigos o -si se le agrega una bocha de helado o una cucharada de crema- también sirve para postre.
Receta de cuadraditos de coco de Maru Botana
Ingredientes para la masa
-
200 g azúcar.
-
400 g manteca.
-
600 g harina.
Ingredientes para el relleno
-
800 g azúcar.
-
600 g coco rallado.
-
4 huevos.
-
100 cc crema.
MÁS INFO
Paso a paso
-
Hornear la base para blanquear (10-15 min).
-
Dejar enfriar y agregar el dulce de leche.
-
Mezclar coco, azúcar, crema y huevos, y volcar sobre el dulce.
-
Llevar a horno medio-bajo (150 °C) hasta dorar (30 min aprox).
-
Enfriar, cortar en cuadraditos y disfrutar
Cuadrados de coco.
Receta de tarta de coco y dulce de leche
Ingredientes
-
1 taza de harina común (aproximadamente 150 g).
-
100 g de manteca.
-
½ taza de azúcar.
-
1 huevo.
-
1 cucharadita de esencia de vainilla.
-
400 g de dulce de leche repostero.
-
150 g de coco rallado.
-
3 huevos (para el relleno).
-
½ taza de azúcar adicional (para el relleno).
Paso a paso
-
En un bol, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta formar una crema. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, y batir hasta integrar.
-
Incorporar la harina poco a poco hasta formar una masa suave y homogénea. Cubrir con film y llevar a la heladera por unos 30 minutos.
-
Estirar la masa y forrar una tartera previamente enmantecada. Pinchar la base con un tenedor y llevar al horno precalentado a 180 °C por unos 10 minutos para blanquearla.
-
Retirar del horno y cubrir la base con el dulce de leche de manera uniforme.
-
En otro bol, mezclar el coco rallado, el azúcar y los tres huevos hasta obtener una mezcla húmeda.
-
Distribuir esta preparación sobre el dulce de leche y nivelar bien con una espátula.
-
Hornear nuevamente a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.
-
Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y servir.