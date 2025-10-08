Maru Botana mostró su receta de cuadrados de coco.

Los cuadraditos de coco son uno de los infaltables en toda mesa dulce, ya que se trata de uno de los platos de la pastelería más tradicionales. Su sabor suave y su fácil preparación los convierten en una opción ideal para un antojo antes de una merienda o incluso para el postre, después de la cena.

Maru Botana publicó en sus redes sociales un video en el que explicó paso a paso cómo hacer los famosos cuadrados de coco. Se trata de una receta que se realiza en poco tiempo y tiene un resultado que se amolda a cualquier ocasión: una tarde familiar, picnic en la plaza con amigos o -si se le agrega una bocha de helado o una cucharada de crema- también sirve para postre.

Receta de cuadraditos de coco de Maru Botana

Ingredientes para la masa

200 g azúcar.

400 g manteca.

600 g harina.

Ingredientes para el relleno

800 g azúcar.

600 g coco rallado.

4 huevos.

100 cc crema.

Paso a paso

Hornear la base para blanquear (10-15 min). Dejar enfriar y agregar el dulce de leche. Mezclar coco, azúcar, crema y huevos, y volcar sobre el dulce. Llevar a horno medio-bajo (150 °C) hasta dorar (30 min aprox). Enfriar, cortar en cuadraditos y disfrutar

Cuadrados de coco.

Receta de tarta de coco y dulce de leche

Ingredientes

1 taza de harina común (aproximadamente 150 g).

100 g de manteca.

½ taza de azúcar.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

400 g de dulce de leche repostero.

150 g de coco rallado.

3 huevos (para el relleno).

½ taza de azúcar adicional (para el relleno).

Paso a paso