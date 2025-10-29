El verano 2026 se asoma con jornadas cada vez más calurosas en la Ciudad de Buenos Aires, donde las temperaturas suben durante el día y las noches se sienten más cálidas. En este contexto, no es extraño que algunas plantas del jardín pierdan su color o que no soporten el sol intenso.

Sin embargo, no todo está perdido para quienes disfrutan de tener espacios verdes en casa. Existen ciertas especies que no solo toleran el calor, sino que además se adaptan perfectamente a balcones y terrazas, ideales para espacios pequeños. Estas plantas requieren poco mantenimiento, resisten la sequía y no es necesario ser un experto en jardinería para cuidarlas: basta con una maceta adecuada, riego moderado y un poco de atención.

Las tres mejores plantas para el verano 2026

Una opción muy popular es la buganvilla, conocida también como Santa Rita. Sus flores en tonos fucsia, violeta y blanco aportan un toque de color vibrante a cualquier balcón o terraza. Esta planta trepadora se adapta sin problemas al sol directo y a distintos tamaños de macetas. Además, su rápido crecimiento ayuda a crear un ambiente fresco y natural, incluso en espacios reducidos.

Otro clásico porteño que no falla es el geranio. Fácil de cuidar y con una floración que se extiende durante gran parte del año, el geranio soporta altas temperaturas y necesita riego moderado. Sus flores pueden ser rojas, rosas o blancas, y su rusticidad lo convierte en una opción ideal para quienes tienen poco tiempo o están empezando en la jardinería.

Por último, la lavanda es mucho más que una planta aromática. Es resistente y rústica, perfecta para climas cálidos y secos como el porteño. Tolera el sol pleno y demanda poco riego, además de ayudar a repeler insectos. La lavanda también atrae polinizadores como abejas y mariposas, favoreciendo un pequeño ecosistema saludable en el balcón, y su color y fragancia le dan un toque especial a cualquier espacio verde.